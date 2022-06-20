https://ria.ru/20220620/donbass-1796650242.html

При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли два человека за сутки

При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли два человека за сутки - РИА Новости, 20.06.2022

При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли два человека за сутки

Два человека погибли и шесть ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:20

2022-06-20T08:20

2022-06-20T08:31

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Два человека погибли и шесть ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики."За минувшие сутки, с 08.00 19 июня до 08.00 20 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия