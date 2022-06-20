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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 7.55 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:15

2022-06-20T08:15

2022-06-20T08:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.55 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

украина

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк (днр)

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в мире, украина, донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк (днр)