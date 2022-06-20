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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/donbass-1796649568.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 7.55 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:15
2022-06-20T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.55 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
украина
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк (днр)
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в мире, украина, донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк (днр)
08:15 20.06.2022 (обновлено: 08:28 20.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.55 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районДонецк (ДНР)
 
 
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