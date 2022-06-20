https://ria.ru/20220620/dnr-1796881152.html

Военнослужащие России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков

Военнослужащие России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков - РИА Новости, 20.06.2022

Военнослужащие России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков

Более 40 украинских военных уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также украинские войска потеряли две установки РСЗО "Град", один грузовой автомобиль,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:05

2022-06-20T20:05

2022-06-20T20:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Более 40 украинских военных уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также украинские войска потеряли две установки РСЗО "Град", один грузовой автомобиль, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ- 21 "Град", один грузовой автомобиль и более сорока человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районе н.п. Авдеевка и Невельское", - сообщили в ведомстве.В понедельник утром в Народной милиции ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 38 человек и шесть бронетранспортеров.

донецкая народная республика

авдеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка