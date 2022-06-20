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Военнослужащие России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/dnr-1796881152.html
Военнослужащие России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков
Военнослужащие России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков - РИА Новости, 20.06.2022
Военнослужащие России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков
Более 40 украинских военных уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также украинские войска потеряли две установки РСЗО "Град", один грузовой автомобиль,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:05
2022-06-20T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Более 40 украинских военных уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также украинские войска потеряли две установки РСЗО "Град", один грузовой автомобиль, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ- 21 "Град", один грузовой автомобиль и более сорока человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районе н.п. Авдеевка и Невельское", - сообщили в ведомстве.В понедельник утром в Народной милиции ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 38 человек и шесть бронетранспортеров.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка
20:05 20.06.2022
 
Военнослужащие России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков

Народная милиция: военные России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков за сутки

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Более 40 украинских военных уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также украинские войска потеряли две установки РСЗО "Град", один грузовой автомобиль, говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ- 21 "Град", один грузовой автомобиль и более сорока человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районе н.п. Авдеевка и Невельское", - сообщили в ведомстве.
В понедельник утром в Народной милиции ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 38 человек и шесть бронетранспортеров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
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