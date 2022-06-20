Военнослужащие России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков
Народная милиция: военные России и ДНР уничтожили более 40 украинских боевиков за сутки
© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Более 40 украинских военных уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также украинские войска потеряли две установки РСЗО "Град", один грузовой автомобиль, говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ- 21 "Град", один грузовой автомобиль и более сорока человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районе н.п. Авдеевка и Невельское", - сообщили в ведомстве.
В понедельник утром в Народной милиции ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 38 человек и шесть бронетранспортеров.