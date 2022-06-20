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Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска в понедельник снова обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:40
2022-06-20T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник снова обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.40 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в Telegram-канале представительства.Один мирный житель погиб, двое пострадали в результате обстрела населенного пункта Макеевка 19 июня со стороны украинских войск из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщило в понедельник представительство ДНР в СЦКК.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
19:40 20.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" во время тактических артиллерийских учений
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган во время тактических артиллерийских учений - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" во время тактических артиллерийских учений . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник снова обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.40 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Один мирный житель погиб, двое пострадали в результате обстрела населенного пункта Макеевка 19 июня со стороны украинских войск из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщило в понедельник представительство ДНР в СЦКК.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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