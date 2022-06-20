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Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска в понедельник снова обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:40
2022-06-20T19:40
2022-06-20T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник снова обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.40 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в Telegram-канале представительства.Один мирный житель погиб, двое пострадали в результате обстрела населенного пункта Макеевка 19 июня со стороны украинских войск из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщило в понедельник представительство ДНР в СЦКК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"