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Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"

Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска выпустили по Макеевке четыре ракеты из РСЗО "Ураган"

Украинские войска в понедельник снова обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:40

2022-06-20T19:40

2022-06-20T19:40

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник снова обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.40 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в Telegram-канале представительства.Один мирный житель погиб, двое пострадали в результате обстрела населенного пункта Макеевка 19 июня со стороны украинских войск из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщило в понедельник представительство ДНР в СЦКК.

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донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк