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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Красному Партизану
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Красному Партизану - РИА Новости, 20.06.2022
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Красному Партизану
Украинские войска в понедельник в 18.23 мск выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, заявило РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:25
2022-06-20T19:25
2022-06-20T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 18.23 мск выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.23 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Красному Партизану
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизаниз из РСЗО "Град"