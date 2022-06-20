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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Красному Партизану

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Красному Партизану - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Красному Партизану

Украинские войска в понедельник в 18.23 мск выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, заявило РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:25

2022-06-20T19:25

2022-06-20T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 18.23 мск выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.23 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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авдеевка

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, авдеевка