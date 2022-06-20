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Украинские боевики выпустили пять снарядов по Макеевке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Макеевке - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Макеевке
Украинские войска в понедельник в 18.30 мск выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Макеевке в Донецкой Народной республике, заявило представительство РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:04
2022-06-20T19:04
2022-06-20T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 18.30 мск выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Макеевке в Донецкой Народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, макеевка, украина, авдеевка
19:04 20.06.2022 (обновлено: 19:13 20.06.2022)
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Макеевке