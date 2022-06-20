https://ria.ru/20220620/dnr-1796844506.html

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Макеевке

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Макеевке - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Макеевке

Украинские войска в понедельник в 18.30 мск выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Макеевке в Донецкой Народной республике, заявило представительство РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:04

2022-06-20T19:04

2022-06-20T19:13

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 18.30 мск выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Макеевке в Донецкой Народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html

макеевка

украина

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, украина, авдеевка