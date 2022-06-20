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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в понедельник за 44 минуты дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:32
2022-06-20T17:48
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецк (днр)
кировский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 44 минуты дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.44 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 – населенный пункт Пески - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР с СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220620/obstrel-1796808840.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
кировский район
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецк (днр), кировский район, сцкк, нато
17:32 20.06.2022 (обновлено: 17:48 20.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка пятью крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 44 минуты дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.44 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 – населенный пункт Пески - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР с СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецк (ДНР)Кировский районСЦККНАТО
 
 
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