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Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении роты солдат ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/dnr-1796668158.html
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении роты солдат ВСУ
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении роты солдат ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении роты солдат ВСУ
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что за минувшие сутки совместными действиями с Вооруженными силами РФ уничтожены три... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:14
2022-06-20T10:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
в мире
авдеевка
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что за минувшие сутки совместными действиями с Вооруженными силами РФ уничтожены три установки РСЗО "Град" и до роты личного состава украинских войск.В воскресенье Народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки превысили 30 человек, уничтожены также три установки РСЗО "Град", два бронированных автомобиля и один беспилотник."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", четыре грузовых автомобиля и до роты личного состава. Подавлены три огневых точки противника в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, в мире, авдеевка
10:14 20.06.2022 (обновлено: 10:20 20.06.2022)
 
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении роты солдат ВСУ

Народная милиция ДНР совместно с ВС России уничтожила роту солдат ВСУ и три РСЗО "Град"

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что за минувшие сутки совместными действиями с Вооруженными силами РФ уничтожены три установки РСЗО "Град" и до роты личного состава украинских войск.
В воскресенье Народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки превысили 30 человек, уничтожены также три установки РСЗО "Град", два бронированных автомобиля и один беспилотник.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", четыре грузовых автомобиля и до роты личного состава. Подавлены три огневых точки противника в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
Военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 10:09Специальная военная операция на Украине
Силы ЛНР за сутки уничтожили 38 украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреАвдеевка
 
 
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