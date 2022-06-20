https://ria.ru/20220620/diskreditatsiya-1796783896.html
Новосибирского депутата оштрафовали за дискредитацию российской армии
Новосибирского депутата оштрафовали за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 20.06.2022
Новосибирского депутата оштрафовали за дискредитацию российской армии
Советский районный суд Новосибирска признал депутата горсовета Светлану Каверзину виновной по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России и... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:04
2022-06-20T16:04
2022-06-20T16:10
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происшествия
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новосибирск
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска признал депутата горсовета Светлану Каверзину виновной по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщает суд в понедельник."Постановлением Советского районного суда Новосибирска Каверзина С. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, на основании которой ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным суда, дело в отношении Светланы Каверзиной возбудили сотрудники полиции за апрельский открытый пост во "ВКонтакте", в котором она рассуждала о причинах смертности в Новосибирске и в России в целом и тем самым "искажала и дискредитировала задачи по использованию ВС РФ за пределами территории РФ и сами ВС РФ".Светлана Каверзина – независимый депутат Совета депутатов Новосибирска, не входит ни в одно депутатское объединение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, новосибирск, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
16:04 20.06.2022 (обновлено: 16:10 20.06.2022)
Новосибирского депутата оштрафовали за дискредитацию российской армии
Депутата Новосибирского горсовета Каверзину оштрафовали за дискредитацию российской армии