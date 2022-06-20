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В Германии заявили о наступлении эры дефицита - РИА Новости, 20.06.2022
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В Германии заявили о наступлении эры дефицита
В Германии заявили о наступлении эры дефицита - РИА Новости, 20.06.2022
В Германии заявили о наступлении эры дефицита
РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:04
2022-06-20T17:04
экономика
сша
европа
цены на нефть
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пандемия коронавируса и украинский кризис лишь ускорили приход кризиса и дефицита, назревавшего многие годы, пишет Die Welt. "Основными причинами нынешнего глобального спада является старение населения, нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации", — говорится в публикации. Журналист отметил, что наступил конец эры дешевого производства. Так, в последние 30 лет в мире царила благоприятная для промышленности конъюнктура: число трудоспособных людей было достаточным, ресурсы и энергия были дешевы, при этом мощный импульс экономическому развитию дали либерализация торговли, падение железного занавеса и интеграция Китая в мировую экономику, говорится в материале. Однако теперь этому приходит конец, считает автор. Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.Однако эти ограничительные меры ударили по самим США и Европе: они столкнулись с небывалом ростом цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220528/germaniya-1791408663.html
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экономика, сша, европа, цены на нефть
17:04 20.06.2022
 
В Германии заявили о наступлении эры дефицита

Die Welt пишет, что мир вступает в эру дефицита

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТорговые полки в продуктовом магазине в Варшаве
Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пандемия коронавируса и украинский кризис лишь ускорили приход кризиса и дефицита, назревавшего многие годы, пишет Die Welt.

"Основными причинами нынешнего глобального спада является старение населения, нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации", — говорится в публикации.
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28 мая, 13:58
В Германии рассказали о проблемах из-за антироссийских санкций
Журналист отметил, что наступил конец эры дешевого производства. Так, в последние 30 лет в мире царила благоприятная для промышленности конъюнктура: число трудоспособных людей было достаточным, ресурсы и энергия были дешевы, при этом мощный импульс экономическому развитию дали либерализация торговли, падение железного занавеса и интеграция Китая в мировую экономику, говорится в материале. Однако теперь этому приходит конец, считает автор.

Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.
Однако эти ограничительные меры ударили по самим США и Европе: они столкнулись с небывалом ростом цен на топливо и продукты питания.
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ЭкономикаСШАЕвропаЦены на нефть
 
 
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