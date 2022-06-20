https://ria.ru/20220620/defitsit-1796811937.html

В Германии заявили о наступлении эры дефицита

В Германии заявили о наступлении эры дефицита - РИА Новости, 20.06.2022

В Германии заявили о наступлении эры дефицита

РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:04

2022-06-20T17:04

2022-06-20T17:04

экономика

сша

европа

цены на нефть

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пандемия коронавируса и украинский кризис лишь ускорили приход кризиса и дефицита, назревавшего многие годы, пишет Die Welt. "Основными причинами нынешнего глобального спада является старение населения, нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации", — говорится в публикации. Журналист отметил, что наступил конец эры дешевого производства. Так, в последние 30 лет в мире царила благоприятная для промышленности конъюнктура: число трудоспособных людей было достаточным, ресурсы и энергия были дешевы, при этом мощный импульс экономическому развитию дали либерализация торговли, падение железного занавеса и интеграция Китая в мировую экономику, говорится в материале. Однако теперь этому приходит конец, считает автор. Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.Однако эти ограничительные меры ударили по самим США и Европе: они столкнулись с небывалом ростом цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220528/germaniya-1791408663.html

https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html

сша

европа

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сша, европа, цены на нефть