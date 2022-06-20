В Германии заявили о наступлении эры дефицита
Die Welt пишет, что мир вступает в эру дефицита
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТорговые полки в продуктовом магазине в Варшаве
Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пандемия коронавируса и украинский кризис лишь ускорили приход кризиса и дефицита, назревавшего многие годы, пишет Die Welt.
"Основными причинами нынешнего глобального спада является старение населения, нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации", — говорится в публикации.
"Основными причинами нынешнего глобального спада является старение населения, нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации", — говорится в публикации.
Журналист отметил, что наступил конец эры дешевого производства. Так, в последние 30 лет в мире царила благоприятная для промышленности конъюнктура: число трудоспособных людей было достаточным, ресурсы и энергия были дешевы, при этом мощный импульс экономическому развитию дали либерализация торговли, падение железного занавеса и интеграция Китая в мировую экономику, говорится в материале. Однако теперь этому приходит конец, считает автор.
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.