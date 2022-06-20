https://ria.ru/20220620/chinovnik-1796774908.html

Врио главы Кировской области раскритиковал чиновника за отписку о борщевике

Врио главы Кировской области раскритиковал чиновника за отписку о борщевике - РИА Новости, 20.06.2022

Врио главы Кировской области раскритиковал чиновника за отписку о борщевике

Врио главы Кировской области Александр Соколов раскритиковал формальные ответы местных властей на жалобы жителей, пообещав "расставаться с нерадивыми... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:32

2022-06-20T15:32

2022-06-20T15:32

россия

кировская область

политика

владимир путин

александр соколов

игорь васильев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Врио главы Кировской области Александр Соколов раскритиковал формальные ответы местных властей на жалобы жителей, пообещав "расставаться с нерадивыми чиновниками"."Сильно удивился ответам от некоторых чиновников на ваши комментарии о проблемах в области. Из самого "эпичного": "Чтобы скосить борщевик, найдите собственника участка, и мы его заставим скосить". Ужасно, так работать с обращениями людей нельзя. Убежден, если есть конкретный вопрос, отвечать нужно по-человечески и по существу. Без отписок и сплошных выдержек из правил. В противном случае будем расставаться с нерадивыми чиновниками", - написал Соколов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что "подробно поговорил об этом с коллегами на еженедельном совещании".Врио главы региона также предложил жителям Кировской области помочь чиновникам с идеями к следующему совещанию – как поддержать народное творчество.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил сотрудника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александра Соколова врио губернатора Кировской области, после того как прежний глава региона Игорь Васильев объявил об отставке. Официальное представление Соколова в качестве врио главы региона состоялось 11 мая.

https://ria.ru/20220601/borschevik-1792165273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кировская область, политика, владимир путин, александр соколов, игорь васильев