https://ria.ru/20220620/chernomorneftegaz-1796755371.html
ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов
ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов - РИА Новости, 20.06.2022
ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов
Украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:29
2022-06-20T14:29
2022-06-20T14:45
специальная военная операция на украине
республика крым
черноморнефтегаз
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Первый удар был в 8.37. Всего было три удара по трем вышкам", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, наиболее критичный удар, по предварительной информации, был нанесен по первой буровой вышке.
https://ria.ru/20220620/krym-1796755458.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, черноморнефтегаз, сергей аксенов (политик)
14:29 20.06.2022 (обновлено: 14:45 20.06.2022)
ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов
Аксенов: украинская армия нанесла три удара по трем буровым платформам Черноморнефтегаза