https://ria.ru/20220620/chernomorneftegaz-1796755371.html

ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов

ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов

Украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:29

2022-06-20T14:29

2022-06-20T14:45

специальная военная операция на украине

республика крым

черноморнефтегаз

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Первый удар был в 8.37. Всего было три удара по трем вышкам", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, наиболее критичный удар, по предварительной информации, был нанесен по первой буровой вышке.

https://ria.ru/20220620/krym-1796755458.html

республика крым

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

республика крым, черноморнефтегаз, сергей аксенов (политик)