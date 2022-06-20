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ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/chernomorneftegaz-1796755371.html
ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов
ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов - РИА Новости, 20.06.2022
ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов
Украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:29
2022-06-20T14:45
специальная военная операция на украине
республика крым
черноморнефтегаз
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Первый удар был в 8.37. Всего было три удара по трем вышкам", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, наиболее критичный удар, по предварительной информации, был нанесен по первой буровой вышке.
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республика крым, черноморнефтегаз, сергей аксенов (политик)
14:29 20.06.2022 (обновлено: 14:45 20.06.2022)
 
ВСУ нанесли три удара по трем вышкам "Черноморнефтегаза", заявил Аксенов

Аксенов: украинская армия нанесла три удара по трем буровым платформам Черноморнефтегаза

© Фото : пресс-служба компании "Черноморнефтегаз"Работа предприятия "Черноморнефтегаз" в Крыму
Работа предприятия Черноморнефтегаз в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : пресс-служба компании "Черноморнефтегаз"
Работа предприятия "Черноморнефтегаз" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Первый удар был в 8.37. Всего было три удара по трем вышкам", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 14:29
Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов
По его словам, наиболее критичный удар, по предварительной информации, был нанесен по первой буровой вышке.
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымЧерноморнефтегазСергей Аксенов (политик)
 
 
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