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ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/chernomorneftegaz-1796731139.html
ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" - РИА Новости, 20.06.2022
ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
Украинские войска около 8:00 нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении в Telegram. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:00
2022-06-20T17:16
специальная военная операция на украине
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска около 8:00 нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении в Telegram.По его данным, всего на платформах находились 12 человек, пятерых спасли, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. Минобороны ведет спасательную операцию, в ней участвуют патрульные катера и авиация.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, ВСУ нанесли удар по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что атаковано было месторождение "Одесское" в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1. Два человека получили сильные ожоги, у одного — тяжелое осколочное ранение, семерых ищут спасатели. Политик добавила, что все работы на платформах приостановили, идет сброс газа, чтобы прекратить огонь. По ее словам, существовал риск взрыва газохранилища, который затронул бы Одессу.Предприятие "Черноморнефтегаз" разрабатывает девять газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений в Черном и Азовском морях, а также в Крыму.
https://ria.ru/20220620/vsu-1796727696.html
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республика крым
13:00 20.06.2022 (обновлено: 17:16 20.06.2022)
 
ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"

Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе ВСУ по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза"

© Фото : ЧерноморнефтегазСамоподъемная плавучая буровая установка "Таврида"
Самоподъемная плавучая буровая установка Таврида - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Черноморнефтегаз
Самоподъемная плавучая буровая установка "Таврида". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска около 8:00 нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении в Telegram.

"Я с самого утра на связи с коллегами из Министерства обороны, Федеральной службы безопасности. Работаем в первую очередь над спасением людей", — заявил руководитель региона.

По его данным, всего на платформах находились 12 человек, пятерых спасли, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. Минобороны ведет спасательную операцию, в ней участвуют патрульные катера и авиация.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, ВСУ нанесли удар по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.
В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что атаковано было месторождение "Одесское" в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1. Два человека получили сильные ожоги, у одного — тяжелое осколочное ранение, семерых ищут спасатели. Политик добавила, что все работы на платформах приостановили, идет сброс газа, чтобы прекратить огонь. По ее словам, существовал риск взрыва газохранилища, который затронул бы Одессу.
Предприятие "Черноморнефтегаз" разрабатывает девять газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений в Черном и Азовском морях, а также в Крыму.
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