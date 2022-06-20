https://ria.ru/20220620/chernomorneftegaz-1796731139.html

ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"

ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"

Украинские войска около 8:00 нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении в Telegram. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:00

2022-06-20T13:00

2022-06-20T17:16

специальная военная операция на украине

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска около 8:00 нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении в Telegram.По его данным, всего на платформах находились 12 человек, пятерых спасли, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. Минобороны ведет спасательную операцию, в ней участвуют патрульные катера и авиация.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, ВСУ нанесли удар по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что атаковано было месторождение "Одесское" в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1. Два человека получили сильные ожоги, у одного — тяжелое осколочное ранение, семерых ищут спасатели. Политик добавила, что все работы на платформах приостановили, идет сброс газа, чтобы прекратить огонь. По ее словам, существовал риск взрыва газохранилища, который затронул бы Одессу.Предприятие "Черноморнефтегаз" разрабатывает девять газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений в Черном и Азовском морях, а также в Крыму.

https://ria.ru/20220620/vsu-1796727696.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым