Премьер Франции пообещала работать над "активным большинством" в парламенте
Премьер Франции Борн пообещала работать над "активным большинством" в парламенте
Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн по итогам выборов в Национальное собрание страны заявила, что уже с понедельника начнется работа над созданием "активного большинства".
"Являясь центральной силой в этом новом собрании, мы должны взять на себя особую ответственность. Уже с завтрашнего дня мы будем работать над созданием активного большинства", — заявила премьер в ходе своего выступления в воскресенье. Видеотрансляция велась в Twitter-аккаунте правительства Франции.
Она подчеркнула, что необходимо найти "правильные компромиссы, чтобы действовать на благо Франции".
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%. По данным МВД после обработки 71% бюллетеней, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" на выборах лидирует с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, на третьем месте — партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 21,57% голосов.
Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов свидетельствуют о провале политики Макрона. Марин Ле Пен пообещала, что ее партия в Национальном собрании Франции будет представлять жесткую, но конструктивную оппозицию. Глава занявшей четвертое место партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб заявил, что партия остается в оппозиции.