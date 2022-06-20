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Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев - РИА Новости, 20.06.2022
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Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев
Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев - РИА Новости, 20.06.2022
Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев
США призывают мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев и других групп населения, подверженных опасности, заявил в понедельник государственный... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:50
2022-06-20T17:50
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США призывают мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев и других групп населения, подверженных опасности, заявил в понедельник государственный секретарь страны Энтони Блинкен в своём обращении, приуроченном ко всемирному дню беженцев 20 июня."Через гуманитарную помощь, дипломатию и переселение беженцев США выступают лидером в помощи отважным и стойким людям, которые вынуждены переселяться, чтобы находить убежища и строить заново свои жизни", - добавил он.По оценкам главы госдепартамента, США являются мировым лидером в объеме оказываемой гуманитарной помощи, а объём средств, направленных на гуманитарную помощь, по итогам 2021 финансового года превысил 13 миллиардов долларов.Всемирный день беженцев учрежден ООН с целью освещения проблем вынужденных переселенцев и отмечается каждый год 20 июня.
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в мире, сша, оон
17:50 20.06.2022
 
Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев

Госсекретарь США Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США призывают мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев и других групп населения, подверженных опасности, заявил в понедельник государственный секретарь страны Энтони Блинкен в своём обращении, приуроченном ко всемирному дню беженцев 20 июня.
"Через гуманитарную помощь, дипломатию и переселение беженцев США выступают лидером в помощи отважным и стойким людям, которые вынуждены переселяться, чтобы находить убежища и строить заново свои жизни", - добавил он.
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13 июня, 15:24В мире
Посол Украины обвинил ФРГ в отсутствии должного гостеприимства к беженцам
По оценкам главы госдепартамента, США являются мировым лидером в объеме оказываемой гуманитарной помощи, а объём средств, направленных на гуманитарную помощь, по итогам 2021 финансового года превысил 13 миллиардов долларов.
Всемирный день беженцев учрежден ООН с целью освещения проблем вынужденных переселенцев и отмечается каждый год 20 июня.
 
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