https://ria.ru/20220620/blinken-1796824274.html

Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев

Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев - РИА Новости, 20.06.2022

Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев

США призывают мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев и других групп населения, подверженных опасности, заявил в понедельник государственный... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:50

2022-06-20T17:50

2022-06-20T17:50

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США призывают мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев и других групп населения, подверженных опасности, заявил в понедельник государственный секретарь страны Энтони Блинкен в своём обращении, приуроченном ко всемирному дню беженцев 20 июня."Через гуманитарную помощь, дипломатию и переселение беженцев США выступают лидером в помощи отважным и стойким людям, которые вынуждены переселяться, чтобы находить убежища и строить заново свои жизни", - добавил он.По оценкам главы госдепартамента, США являются мировым лидером в объеме оказываемой гуманитарной помощи, а объём средств, направленных на гуманитарную помощь, по итогам 2021 финансового года превысил 13 миллиардов долларов.Всемирный день беженцев учрежден ООН с целью освещения проблем вынужденных переселенцев и отмечается каждый год 20 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220613/posol-1795037337.html

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