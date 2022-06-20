https://ria.ru/20220620/blinken-1796824274.html
Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев
Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев - РИА Новости, 20.06.2022
Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев
США призывают мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев и других групп населения, подверженных опасности, заявил в понедельник государственный... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:50
2022-06-20T17:50
2022-06-20T17:50
в мире
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915736_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_48b0db8cbd10beaeb3cf51106bd1bd94.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США призывают мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев и других групп населения, подверженных опасности, заявил в понедельник государственный секретарь страны Энтони Блинкен в своём обращении, приуроченном ко всемирному дню беженцев 20 июня."Через гуманитарную помощь, дипломатию и переселение беженцев США выступают лидером в помощи отважным и стойким людям, которые вынуждены переселяться, чтобы находить убежища и строить заново свои жизни", - добавил он.По оценкам главы госдепартамента, США являются мировым лидером в объеме оказываемой гуманитарной помощи, а объём средств, направленных на гуманитарную помощь, по итогам 2021 финансового года превысил 13 миллиардов долларов.Всемирный день беженцев учрежден ООН с целью освещения проблем вынужденных переселенцев и отмечается каждый год 20 июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20220613/posol-1795037337.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915736_380:0:3109:2047_1920x0_80_0_0_b227d9cd2feb94ffbe08937d015636b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон
Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев
Госсекретарь США Блинкен призвал мировое сообщество увеличить объем поддержки беженцев