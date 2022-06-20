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Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи беженцев
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи беженцев - РИА Новости, 20.06.2022
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи беженцев
Свыше 17,5 тысячи человек из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:07
2022-06-20T16:07
2022-06-20T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
россия
донбасс
донецкая народная республика
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Свыше 17,5 тысячи человек из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения ситуации в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, россия, донбасс, донецкая народная республика
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи беженцев
Свыше 17,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки