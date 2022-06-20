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Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи беженцев - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи беженцев
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи беженцев - РИА Новости, 20.06.2022
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи беженцев
Свыше 17,5 тысячи человек из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:07
2022-06-20T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
россия
донбасс
донецкая народная республика
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Свыше 17,5 тысячи человек из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения ситуации в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
россия
донбасс
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в мире, здоровье - общество, россия, донбасс, донецкая народная республика
16:07 20.06.2022
 
Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи беженцев

Свыше 17,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса у автобусов, на которых беженцев отвезут в пункты временного пребывания
Жители Донбасса у автобусов, на которых беженцев отвезут в пункты временного пребывания - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса у автобусов, на которых беженцев отвезут в пункты временного пребывания. Архивное фото
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Свыше 17,5 тысячи человек из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысячи граждан", - отмечается в сообщении.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения ситуации в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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