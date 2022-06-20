https://ria.ru/20220620/belorussiya-1796870669.html

Головченко: белорусская и российская экономики не прогнулись под санкциями

Головченко: белорусская и российская экономики не прогнулись под санкциями - РИА Новости, 20.06.2022

Головченко: белорусская и российская экономики не прогнулись под санкциями

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская экономики не прогнулись под гнетом западных санкций. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:49

2022-06-20T19:49

2022-06-20T19:53

акылбек жапаров

михаил мишустин

минск

киргизия

бишкек

евразийский экономический союз

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская экономики не прогнулись под гнетом западных санкций."Экономики наших стран не прогнулись под напором санкционного гнета коллективного Запада, в первую очередь, я имею в виду Республику Беларусь и Российскую Федерацию, как это предрекали некоторые так называемые эксперты. Во многом этому способствуют принятые совместные меры", - сказал Головченко, открывая в понедельник в Минске заседание Евразийского межправсовета в узком составе.Он отметил, что страны в очередной раз убедились в правильности выбранного вектора развития, сфокусированного на евразийской интеграции.Головченко обратил внимание, что заседание межправсовета ЕАЭС проходит в непростых условиях, странам приходится держать оборону в глобальной экономической войне. "Убежден, что мы имеем все необходимое, чтобы успешно пройти этот сложный период и сделать Евразийский экономический союз еще крепче", - сказал Головченко.По его словам, повестка дня встречи премьеров стран ЕАЭС насыщена важными вопросами, которые определяют дальнейшие направления работы в рамках ЕАЭС. Головченко выразил уверенность, что стороны найдут в ходе заседания развязки по всем вопросам и встреча будет способствовать дальнейшему качественному росту евразийской интеграции.С приветственным словом также выступил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Он поблагодарил белорусскую сторону за высокий уровень подготовки заседания, а также отметил, что нынешний год является весьма насыщенным на запланированные события в рамках ЕАЭС. Также Жапаров напомнил о прошедшем 26 мая в Бишкеке первом Евразийском экономическом форуме."Призываю к более ответственному взаимодействию, решению направлений, указанных в обращении президента Киргизской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова главам государств - членов ЕАЭС, в котором обозначены ряд мероприятий, направлений и инициатив на год председательства Киргизской Республики", - сказал Жапаров.В заседании также принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который прилетел в Минск в понедельник. 21 июня заседание пройдёт в расширенном составе.

https://ria.ru/20220617/nato-1796006045.html

https://ria.ru/20220619/dnr-1796624686.html

минск

киргизия

бишкек

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акылбек жапаров, михаил мишустин, минск, киргизия, бишкек, евразийский экономический союз