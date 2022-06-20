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Головченко: белорусская и российская экономики не прогнулись под санкциями - РИА Новости, 20.06.2022
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Головченко: белорусская и российская экономики не прогнулись под санкциями
Головченко: белорусская и российская экономики не прогнулись под санкциями - РИА Новости, 20.06.2022
Головченко: белорусская и российская экономики не прогнулись под санкциями
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская экономики не прогнулись под гнетом западных санкций. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:49
2022-06-20T19:53
акылбек жапаров
михаил мишустин
минск
киргизия
бишкек
евразийский экономический союз
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская экономики не прогнулись под гнетом западных санкций."Экономики наших стран не прогнулись под напором санкционного гнета коллективного Запада, в первую очередь, я имею в виду Республику Беларусь и Российскую Федерацию, как это предрекали некоторые так называемые эксперты. Во многом этому способствуют принятые совместные меры", - сказал Головченко, открывая в понедельник в Минске заседание Евразийского межправсовета в узком составе.Он отметил, что страны в очередной раз убедились в правильности выбранного вектора развития, сфокусированного на евразийской интеграции.Головченко обратил внимание, что заседание межправсовета ЕАЭС проходит в непростых условиях, странам приходится держать оборону в глобальной экономической войне. "Убежден, что мы имеем все необходимое, чтобы успешно пройти этот сложный период и сделать Евразийский экономический союз еще крепче", - сказал Головченко.По его словам, повестка дня встречи премьеров стран ЕАЭС насыщена важными вопросами, которые определяют дальнейшие направления работы в рамках ЕАЭС. Головченко выразил уверенность, что стороны найдут в ходе заседания развязки по всем вопросам и встреча будет способствовать дальнейшему качественному росту евразийской интеграции.С приветственным словом также выступил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Он поблагодарил белорусскую сторону за высокий уровень подготовки заседания, а также отметил, что нынешний год является весьма насыщенным на запланированные события в рамках ЕАЭС. Также Жапаров напомнил о прошедшем 26 мая в Бишкеке первом Евразийском экономическом форуме."Призываю к более ответственному взаимодействию, решению направлений, указанных в обращении президента Киргизской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова главам государств - членов ЕАЭС, в котором обозначены ряд мероприятий, направлений и инициатив на год председательства Киргизской Республики", - сказал Жапаров.В заседании также принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который прилетел в Минск в понедельник. 21 июня заседание пройдёт в расширенном составе.
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акылбек жапаров, михаил мишустин, минск, киргизия, бишкек, евразийский экономический союз
19:49 20.06.2022 (обновлено: 19:53 20.06.2022)
 
Головченко: белорусская и российская экономики не прогнулись под санкциями

Премьер Белоруссии: белорусская и российская экономики не прогнулись под санкциями

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко . Архивное фото
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская экономики не прогнулись под гнетом западных санкций.
"Экономики наших стран не прогнулись под напором санкционного гнета коллективного Запада, в первую очередь, я имею в виду Республику Беларусь и Российскую Федерацию, как это предрекали некоторые так называемые эксперты. Во многом этому способствуют принятые совместные меры", - сказал Головченко, открывая в понедельник в Минске заседание Евразийского межправсовета в узком составе.
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Он отметил, что страны в очередной раз убедились в правильности выбранного вектора развития, сфокусированного на евразийской интеграции.
Головченко обратил внимание, что заседание межправсовета ЕАЭС проходит в непростых условиях, странам приходится держать оборону в глобальной экономической войне. "Убежден, что мы имеем все необходимое, чтобы успешно пройти этот сложный период и сделать Евразийский экономический союз еще крепче", - сказал Головченко.
По его словам, повестка дня встречи премьеров стран ЕАЭС насыщена важными вопросами, которые определяют дальнейшие направления работы в рамках ЕАЭС. Головченко выразил уверенность, что стороны найдут в ходе заседания развязки по всем вопросам и встреча будет способствовать дальнейшему качественному росту евразийской интеграции.
С приветственным словом также выступил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Он поблагодарил белорусскую сторону за высокий уровень подготовки заседания, а также отметил, что нынешний год является весьма насыщенным на запланированные события в рамках ЕАЭС. Также Жапаров напомнил о прошедшем 26 мая в Бишкеке первом Евразийском экономическом форуме.
"Призываю к более ответственному взаимодействию, решению направлений, указанных в обращении президента Киргизской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова главам государств - членов ЕАЭС, в котором обозначены ряд мероприятий, направлений и инициатив на год председательства Киргизской Республики", - сказал Жапаров.
В заседании также принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который прилетел в Минск в понедельник. 21 июня заседание пройдёт в расширенном составе.
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Акылбек ЖапаровМихаил МишустинМинскКиргизияБишкекЕвразийский экономический союз
 
 
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