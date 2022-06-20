Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/belorussiya-1796673382.html
Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями
Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями - РИА Новости, 20.06.2022
Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями
Белоруссия уведомила страны ОБСЕ, что с 20 июня возобновляет верификационную деятельность в рамках договоров в области контроля над вооружениями, сообщила в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:38
2022-06-20T11:14
в мире
белоруссия
обсе
минск
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_0:66:3410:1984_1920x0_80_0_0_7b34b4a3ea8cd5cd9ba067fd37fdc07f.jpg
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Белоруссия уведомила страны ОБСЕ, что с 20 июня возобновляет верификационную деятельность в рамках договоров в области контроля над вооружениями, сообщила в понедельник пресс-служба минобороны республики."С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями. Сегодня уведомления о ее возобновлении направлены всем государствам – участникам ОБСЕ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что "принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Республики Беларусь будет осуществляться на паритетной основе".Ранее белорусская делегация в Вене в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности призвала страны организации отказаться от политики бойкотов в сфере контроля над вооружениями, заявила о готовности выполнять свои международные обязательства в этой области. Минск анонсировал, что вскоре возобновит верификационную деятельность по договору об обычных вооруженных силах в Европе и Венскому документу 2011 года.На мероприятии белорусская делегация напомнила, что решение о приостановлении верификационной деятельности Белоруссия приняла в 2020 году после того, как на фоне распространения коронавирусной инфекции об этом заявили другие страны и начали отказывать Минску в проведении инспекций.При этом подчеркивалось, что Минск продолжал соблюдать двусторонние договоренности о дополнительных мерах доверия и безопасности и на паритетной основе приглашал представителей Литвы и Латвии для наблюдения за этапами учений "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", был открыт для рабочих встреч экспертов в рамках двусторонних договоренностей о дополнительных мерах доверия и безопасности. Заявлялось, что об этом белорусская сторона неоднократно информировала коллег из Польши, Литвы и с Украины, но в 2021 и 2022 годах состоялись лишь встречи экспертов из Белоруссии и Латвии.
https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html
https://ria.ru/20220619/dnr-1796624686.html
белоруссия
минск
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_293f88e3822e9ff20874a68a54ce1398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, обсе, минск, литва
10:38 20.06.2022 (обновлено: 11:14 20.06.2022)
 
Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями

Белоруссия возобновит верификацию в рамках договоров о контроле над вооружениями

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Белоруссия уведомила страны ОБСЕ, что с 20 июня возобновляет верификационную деятельность в рамках договоров в области контроля над вооружениями, сообщила в понедельник пресс-служба минобороны республики.
"С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями. Сегодня уведомления о ее возобновлении направлены всем государствам – участникам ОБСЕ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:50Специальная военная операция на Украине
Путин не просил Белоруссию участвовать в спецоперации, заявил Лукашенко
Отмечается, что "принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Республики Беларусь будет осуществляться на паритетной основе".
Ранее белорусская делегация в Вене в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности призвала страны организации отказаться от политики бойкотов в сфере контроля над вооружениями, заявила о готовности выполнять свои международные обязательства в этой области. Минск анонсировал, что вскоре возобновит верификационную деятельность по договору об обычных вооруженных силах в Европе и Венскому документу 2011 года.
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 23:11
ДНР заинтересована в торговле с Белоруссией, заявил Пушилин
На мероприятии белорусская делегация напомнила, что решение о приостановлении верификационной деятельности Белоруссия приняла в 2020 году после того, как на фоне распространения коронавирусной инфекции об этом заявили другие страны и начали отказывать Минску в проведении инспекций.
При этом подчеркивалось, что Минск продолжал соблюдать двусторонние договоренности о дополнительных мерах доверия и безопасности и на паритетной основе приглашал представителей Литвы и Латвии для наблюдения за этапами учений "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", был открыт для рабочих встреч экспертов в рамках двусторонних договоренностей о дополнительных мерах доверия и безопасности. Заявлялось, что об этом белорусская сторона неоднократно информировала коллег из Польши, Литвы и с Украины, но в 2021 и 2022 годах состоялись лишь встречи экспертов из Белоруссии и Латвии.
 
В миреБелоруссияОБСЕМинскЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала