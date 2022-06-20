https://ria.ru/20220620/belorussiya-1796673382.html

Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями

Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями - РИА Новости, 20.06.2022

Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями

Белоруссия уведомила страны ОБСЕ, что с 20 июня возобновляет верификационную деятельность в рамках договоров в области контроля над вооружениями, сообщила в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:38

2022-06-20T10:38

2022-06-20T11:14

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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Белоруссия уведомила страны ОБСЕ, что с 20 июня возобновляет верификационную деятельность в рамках договоров в области контроля над вооружениями, сообщила в понедельник пресс-служба минобороны республики."С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями. Сегодня уведомления о ее возобновлении направлены всем государствам – участникам ОБСЕ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что "принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Республики Беларусь будет осуществляться на паритетной основе".Ранее белорусская делегация в Вене в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности призвала страны организации отказаться от политики бойкотов в сфере контроля над вооружениями, заявила о готовности выполнять свои международные обязательства в этой области. Минск анонсировал, что вскоре возобновит верификационную деятельность по договору об обычных вооруженных силах в Европе и Венскому документу 2011 года.На мероприятии белорусская делегация напомнила, что решение о приостановлении верификационной деятельности Белоруссия приняла в 2020 году после того, как на фоне распространения коронавирусной инфекции об этом заявили другие страны и начали отказывать Минску в проведении инспекций.При этом подчеркивалось, что Минск продолжал соблюдать двусторонние договоренности о дополнительных мерах доверия и безопасности и на паритетной основе приглашал представителей Литвы и Латвии для наблюдения за этапами учений "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", был открыт для рабочих встреч экспертов в рамках двусторонних договоренностей о дополнительных мерах доверия и безопасности. Заявлялось, что об этом белорусская сторона неоднократно информировала коллег из Польши, Литвы и с Украины, но в 2021 и 2022 годах состоялись лишь встречи экспертов из Белоруссии и Латвии.

https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html

https://ria.ru/20220619/dnr-1796624686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, обсе, минск, литва