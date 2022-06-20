10:38 20.06.2022 (обновлено: 11:14 20.06.2022)
Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями
Белоруссия возобновит верификацию в рамках договоров о контроле над вооружениями
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе. Архивное фото
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Белоруссия уведомила страны ОБСЕ, что с 20 июня возобновляет верификационную деятельность в рамках договоров в области контроля над вооружениями, сообщила в понедельник пресс-служба минобороны республики.
"С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями. Сегодня уведомления о ее возобновлении направлены всем государствам – участникам ОБСЕ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что "принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Республики Беларусь будет осуществляться на паритетной основе".
Ранее белорусская делегация в Вене в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности призвала страны организации отказаться от политики бойкотов в сфере контроля над вооружениями, заявила о готовности выполнять свои международные обязательства в этой области. Минск анонсировал, что вскоре возобновит верификационную деятельность по договору об обычных вооруженных силах в Европе и Венскому документу 2011 года.
На мероприятии белорусская делегация напомнила, что решение о приостановлении верификационной деятельности Белоруссия приняла в 2020 году после того, как на фоне распространения коронавирусной инфекции об этом заявили другие страны и начали отказывать Минску в проведении инспекций.
При этом подчеркивалось, что Минск продолжал соблюдать двусторонние договоренности о дополнительных мерах доверия и безопасности и на паритетной основе приглашал представителей Литвы и Латвии для наблюдения за этапами учений "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", был открыт для рабочих встреч экспертов в рамках двусторонних договоренностей о дополнительных мерах доверия и безопасности. Заявлялось, что об этом белорусская сторона неоднократно информировала коллег из Польши, Литвы и с Украины, но в 2021 и 2022 годах состоялись лишь встречи экспертов из Белоруссии и Латвии.