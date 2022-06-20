https://ria.ru/20220620/bayden-1796883600.html

Байден нарушил обещание, заговорив о Путине

Байден нарушил обещание, заговорив о Путине - РИА Новости, 20.06.2022

Байден нарушил обещание, заговорив о Путине

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл напомнила в Twitter Джо Байдену об обещании брать на себя ответственность. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:19

2022-06-20T20:19

2022-06-20T23:41

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джанет йеллен

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл напомнила в Twitter Джо Байдену об обещании брать на себя ответственность.Ранее американский лидер писал в социальных сетях, что президент должен "делать свою работу, а не обвинять других"."Как считаете, Байден все еще помнит об этом?" — спросила Макдэниэл у подписчиков.В Соединенных Штатах уже несколько месяцев фиксируют рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Сейчас стоимость бензина составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента в апреле.Глава Белого дома не раз пытался связать происходящее с украинским кризисом и возложить вину лично на Владимира Путина.При этом министр финансов страны Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, джанет йеллен, в мире, владимир путин, россия