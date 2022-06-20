Рейтинг@Mail.ru
Байден нарушил обещание, заговорив о Путине - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/bayden-1796883600.html
Байден нарушил обещание, заговорив о Путине
Байден нарушил обещание, заговорив о Путине - РИА Новости, 20.06.2022
Байден нарушил обещание, заговорив о Путине
Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл напомнила в Twitter Джо Байдену об обещании брать на себя ответственность. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:19
2022-06-20T23:41
сша
джанет йеллен
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53945f0425dd38fb336b8f4287f284b2.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл напомнила в Twitter Джо Байдену об обещании брать на себя ответственность.Ранее американский лидер писал в социальных сетях, что президент должен "делать свою работу, а не обвинять других"."Как считаете, Байден все еще помнит об этом?" — спросила Макдэниэл у подписчиков.В Соединенных Штатах уже несколько месяцев фиксируют рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Сейчас стоимость бензина составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента в апреле.Глава Белого дома не раз пытался связать происходящее с украинским кризисом и возложить вину лично на Владимира Путина.При этом министр финансов страны Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.
https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html
https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deac31ed92d3a5ce9a0cc736a1a0978e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джанет йеллен, в мире, владимир путин, россия
20:19 20.06.2022 (обновлено: 23:41 20.06.2022)
 
Байден нарушил обещание, заговорив о Путине

Республиканка Макдэниэл напомнила Байдену о его обещании брать на себя ответственность

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл напомнила в Twitter Джо Байдену об обещании брать на себя ответственность.
Ранее американский лидер писал в социальных сетях, что президент должен "делать свою работу, а не обвинять других".
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:00
Америка кричит, Путин и Си слушают друг друга
"Как считаете, Байден все еще помнит об этом?" — спросила Макдэниэл у подписчиков.
В Соединенных Штатах уже несколько месяцев фиксируют рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Сейчас стоимость бензина составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента в апреле.
Глава Белого дома не раз пытался связать происходящее с украинским кризисом и возложить вину лично на Владимира Путина.
При этом министр финансов страны Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.
Добыча нефти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 08:00
Самые высокие цены на бензин — в стране, сидящей на нефтегазовой игле
 
СШАДжанет ЙелленВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала