20:19 20.06.2022 (обновлено: 23:41 20.06.2022)
Байден нарушил обещание, заговорив о Путине
Республиканка Макдэниэл напомнила Байдену о его обещании брать на себя ответственность
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл напомнила в Twitter Джо Байдену об обещании брать на себя ответственность.
Ранее американский лидер писал в социальных сетях, что президент должен "делать свою работу, а не обвинять других".
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"Как считаете, Байден все еще помнит об этом?" — спросила Макдэниэл у подписчиков.
В Соединенных Штатах уже несколько месяцев фиксируют рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Сейчас стоимость бензина составляет почти пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента в апреле.
Глава Белого дома не раз пытался связать происходящее с украинским кризисом и возложить вину лично на Владимира Путина.
При этом министр финансов страны Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Попытки действующей власти противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов.