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Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда - РИА Новости, 20.06.2022
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Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда
Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда - РИА Новости, 20.06.2022
Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда
Президент США Джо Байден заявил, что несмотря на случившееся в субботу падение с велосипеда, чувствует себя великолепно. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:58
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в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что несмотря на случившееся в субботу падение с велосипеда, чувствует себя великолепно."Я великолепно себя чувствую", - заявил журналистам Байден.Президента США цитирует пул Белого дома. Байден упал с велосипеда в субботу, когда не смог вытащить ступню из ремня вокруг педали.Президент США так и объяснил случившееся. "Кто-нибудь из вас на велосипеде ездит? На некоторых установлены такие конструкции для ступни, чтобы они не скользили. Я слезал с велосипеда, и правая застряла", - объяснил Байден.Накануне президент США в качестве ответа на вопрос о своем самочувствии трижды подпрыгнул и, улыбнувшись, поднял кулаки вверх.
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сша
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в мире, сша, джо байден
19:58 20.06.2022 (обновлено: 20:03 20.06.2022)
 
Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда

Байден заявил, что после падения с велосипеда чувствует себя великолепно

© AFP 2022 / Saul LoebПрезидент США Джо Байден после падения с велосипеда в парке Гордонс-Понд
Президент США Джо Байден после падения с велосипеда в парке Гордонс-Понд - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
Президент США Джо Байден после падения с велосипеда в парке Гордонс-Понд
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что несмотря на случившееся в субботу падение с велосипеда, чувствует себя великолепно.
"Я великолепно себя чувствую", - заявил журналистам Байден.
Президента США цитирует пул Белого дома. Байден упал с велосипеда в субботу, когда не смог вытащить ступню из ремня вокруг педали.
Президент США так и объяснил случившееся. "Кто-нибудь из вас на велосипеде ездит? На некоторых установлены такие конструкции для ступни, чтобы они не скользили. Я слезал с велосипеда, и правая застряла", - объяснил Байден.
Накануне президент США в качестве ответа на вопрос о своем самочувствии трижды подпрыгнул и, улыбнувшись, поднял кулаки вверх.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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В США забили тревогу из-за здоровья Байдена
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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