https://ria.ru/20220620/bayden-1796877672.html
Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда
Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда - РИА Новости, 20.06.2022
Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда
Президент США Джо Байден заявил, что несмотря на случившееся в субботу падение с велосипеда, чувствует себя великолепно. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:58
2022-06-20T19:58
2022-06-20T20:03
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что несмотря на случившееся в субботу падение с велосипеда, чувствует себя великолепно."Я великолепно себя чувствую", - заявил журналистам Байден.Президента США цитирует пул Белого дома. Байден упал с велосипеда в субботу, когда не смог вытащить ступню из ремня вокруг педали.Президент США так и объяснил случившееся. "Кто-нибудь из вас на велосипеде ездит? На некоторых установлены такие конструкции для ступни, чтобы они не скользили. Я слезал с велосипеда, и правая застряла", - объяснил Байден.Накануне президент США в качестве ответа на вопрос о своем самочувствии трижды подпрыгнул и, улыбнувшись, поднял кулаки вверх.
https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден
19:58 20.06.2022 (обновлено: 20:03 20.06.2022)
Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда
Байден заявил, что после падения с велосипеда чувствует себя великолепно
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что несмотря на случившееся в субботу падение с велосипеда, чувствует себя великолепно.
"Я великолепно себя чувствую", - заявил журналистам Байден.
Президента США
цитирует пул Белого дома. Байден упал с велосипеда в субботу, когда не смог вытащить ступню из ремня вокруг педали.
Президент США так и объяснил случившееся. "Кто-нибудь из вас на велосипеде ездит? На некоторых установлены такие конструкции для ступни, чтобы они не скользили. Я слезал с велосипеда, и правая застряла", - объяснил Байден.
Накануне президент США в качестве ответа на вопрос о своем самочувствии трижды подпрыгнул и, улыбнувшись, поднял кулаки вверх.