https://ria.ru/20220620/bayden-1796877672.html

Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда

Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда - РИА Новости, 20.06.2022

Байден рассказал о состоянии здоровья после падения с велосипеда

Президент США Джо Байден заявил, что несмотря на случившееся в субботу падение с велосипеда, чувствует себя великолепно. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:58

2022-06-20T19:58

2022-06-20T20:03

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что несмотря на случившееся в субботу падение с велосипеда, чувствует себя великолепно."Я великолепно себя чувствую", - заявил журналистам Байден.Президента США цитирует пул Белого дома. Байден упал с велосипеда в субботу, когда не смог вытащить ступню из ремня вокруг педали.Президент США так и объяснил случившееся. "Кто-нибудь из вас на велосипеде ездит? На некоторых установлены такие конструкции для ступни, чтобы они не скользили. Я слезал с велосипеда, и правая застряла", - объяснил Байден.Накануне президент США в качестве ответа на вопрос о своем самочувствии трижды подпрыгнул и, улыбнувшись, поднял кулаки вверх.

https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, джо байден