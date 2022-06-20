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В Кремле не считают задержанную баскетболистку из США заложницей - РИА Новости, 20.06.2022
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В Кремле не считают задержанную баскетболистку из США заложницей
В Кремле не считают задержанную баскетболистку из США заложницей - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле не считают задержанную баскетболистку из США заложницей
Задержанная в РФ американская баскетболистка Бриттни Грайнер совершила преступление и проходит фигурантом по уголовному делу, а не взята в заложники, заявил... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T21:03
2022-06-20T21:12
здоровье - общество
россия
нью-йорк (город)
шереметьево (аэропорт)
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Задержанная в РФ американская баскетболистка Бриттни Грайнер совершила преступление и проходит фигурантом по уголовному делу, а не взята в заложники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента РФ отвечал на вопросы на английском языке.По словам Пескова, не задержание Грайнер посылает "ужасное сообщение", как предположил журналист, а ее действия. "Попытка провезти в страну запрещенные субстанции - ужасное сообщение. Ее преследуют по российским законам. Не только в России такие строгие законы в этом контексте. Есть много стран, в которые нельзя ввозить наркотики, за это будет преследование по закону. Мы ничего не можем с этим сделать", - сказал Песков.В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - это наркосодержащее "гашишное масло". Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
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здоровье - общество, россия, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт)
21:03 20.06.2022 (обновлено: 21:12 20.06.2022)
 
В Кремле не считают задержанную баскетболистку из США заложницей

Пресс-секретарь Песков: американскую баскетболистку задержали в России за нарушение закона

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Задержанная в РФ американская баскетболистка Бриттни Грайнер совершила преступление и проходит фигурантом по уголовному делу, а не взята в заложники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не можем называть ее заложником. Почему мы должны называть ее заложником? Она нарушила закон России, теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники", - сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC.
Пресс-секретарь президента РФ отвечал на вопросы на английском языке.
По словам Пескова, не задержание Грайнер посылает "ужасное сообщение", как предположил журналист, а ее действия. "Попытка провезти в страну запрещенные субстанции - ужасное сообщение. Ее преследуют по российским законам. Не только в России такие строгие законы в этом контексте. Есть много стран, в которые нельзя ввозить наркотики, за это будет преследование по закону. Мы ничего не можем с этим сделать", - сказал Песков.
В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - это наркосодержащее "гашишное масло". Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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