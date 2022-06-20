https://ria.ru/20220620/basketbolistka-1796888435.html

В Кремле не считают задержанную баскетболистку из США заложницей

В Кремле не считают задержанную баскетболистку из США заложницей - РИА Новости, 20.06.2022

В Кремле не считают задержанную баскетболистку из США заложницей

Задержанная в РФ американская баскетболистка Бриттни Грайнер совершила преступление и проходит фигурантом по уголовному делу, а не взята в заложники, заявил... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T21:03

2022-06-20T21:03

2022-06-20T21:12

здоровье - общество

россия

нью-йорк (город)

шереметьево (аэропорт)

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Задержанная в РФ американская баскетболистка Бриттни Грайнер совершила преступление и проходит фигурантом по уголовному делу, а не взята в заложники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента РФ отвечал на вопросы на английском языке.По словам Пескова, не задержание Грайнер посылает "ужасное сообщение", как предположил журналист, а ее действия. "Попытка провезти в страну запрещенные субстанции - ужасное сообщение. Ее преследуют по российским законам. Не только в России такие строгие законы в этом контексте. Есть много стран, в которые нельзя ввозить наркотики, за это будет преследование по закону. Мы ничего не можем с этим сделать", - сказал Песков.В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - это наркосодержащее "гашишное масло". Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220620/naemniki-1796886658.html

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нью-йорк (город)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт)