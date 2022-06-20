https://ria.ru/20220620/azot-1796835965.html

Провизия и боеприпасы не поступают боевикам, засевшим на заводе "Азот"

Провизия и боеприпасы не поступают боевикам, засевшим на заводе "Азот" - РИА Новости, 20.06.2022

Провизия и боеприпасы не поступают боевикам, засевшим на заводе "Азот"

Ни провизия, ни боеприпасы не поступают группировке украинских боевиков, засевших на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил подполковник Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:39

2022-06-20T18:39

2022-06-20T18:39

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северодонецк

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ни провизия, ни боеприпасы не поступают группировке украинских боевиков, засевших на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Снабжение этой группировки, которая находится в населенном пункте Северодонецк, на крайне низком уровне. Они пытаются как-то снабжаться при помощи плотов, единичных лодочных средств, но мы обнаружили не одну такую переправу и, естественно, ее уничтожили. Так что ни провизия, ни боеприпасы к ним на данный момент не поступают", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".Химкомбинат "Азот" находится в городе Северодонецк ЛНР. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

северодонецк

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в мире, северодонецк, луганская народная республика, россия