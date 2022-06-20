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СМИ: в Австралии участилось воровство автономеров из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 20.06.2022
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СМИ: в Австралии участилось воровство автономеров из-за роста цен на бензин
СМИ: в Австралии участилось воровство автономеров из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 20.06.2022
СМИ: в Австралии участилось воровство автономеров из-за роста цен на бензин
Рост цен на бензин в Австралии привел к росту воровства регистрационных номеров автомобилей, сообщил в понедельник телеканал ABC. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:01
2022-06-20T17:01
авто
повышение цен на бензин в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рост цен на бензин в Австралии привел к росту воровства регистрационных номеров автомобилей, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его словам, причиной тому является желание воров не дать себя обнаружить."Мы подозреваем, что высокие цены на топливо, могли стать причиной некоторых таких преступлений", - сказал Борлейс.Как сообщает ABC, некоторые водители меняют номера, заправляются на АЗС, а затем уезжают, не платя за бензин. Для этого они и снимают номера с других машин, чтобы их не нашли. Так, полный бак крупного автомобиля с четырехколесным приводом стоит 100-200 долларов.ABC приводит историю одного из слушателей о том, что он заметил, что у него украли номера, когда не заметил это сразу, так как их заменили на другие - краденные номера.По словам Борлейса, некоторые водители замечают, что у них украли номера, только когда получают повестки от полиции за нарушения и преступления, которые они не совершали.
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авто, повышение цен на бензин в мире
17:01 20.06.2022
 
СМИ: в Австралии участилось воровство автономеров из-за роста цен на бензин

Телеканал ABC: рост цен на бензин в Австралии участил воровство номеров автомобилей

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рост цен на бензин в Австралии привел к росту воровства регистрационных номеров автомобилей, сообщил в понедельник телеканал ABC.
"Мы посмотрели на статистику и увидели, я думаю, примерно 15% рост воровства номеров", - заявил ABC старший менеджер Автомобильной ассоциации Австралии Марк Борлейс.
По его словам, причиной тому является желание воров не дать себя обнаружить.
"Мы подозреваем, что высокие цены на топливо, могли стать причиной некоторых таких преступлений", - сказал Борлейс.
Как сообщает ABC, некоторые водители меняют номера, заправляются на АЗС, а затем уезжают, не платя за бензин. Для этого они и снимают номера с других машин, чтобы их не нашли. Так, полный бак крупного автомобиля с четырехколесным приводом стоит 100-200 долларов.
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ABC приводит историю одного из слушателей о том, что он заметил, что у него украли номера, когда не заметил это сразу, так как их заменили на другие - краденные номера.
По словам Борлейса, некоторые водители замечают, что у них украли номера, только когда получают повестки от полиции за нарушения и преступления, которые они не совершали.
 
АвтоПовышение цен на бензин в мире
 
 
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