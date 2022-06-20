https://ria.ru/20220620/avstraliya-1796811271.html

СМИ: в Австралии участилось воровство автономеров из-за роста цен на бензин

СМИ: в Австралии участилось воровство автономеров из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 20.06.2022

СМИ: в Австралии участилось воровство автономеров из-за роста цен на бензин

Рост цен на бензин в Австралии привел к росту воровства регистрационных номеров автомобилей, сообщил в понедельник телеканал ABC. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:01

2022-06-20T17:01

2022-06-20T17:01

авто

повышение цен на бензин в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рост цен на бензин в Австралии привел к росту воровства регистрационных номеров автомобилей, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его словам, причиной тому является желание воров не дать себя обнаружить."Мы подозреваем, что высокие цены на топливо, могли стать причиной некоторых таких преступлений", - сказал Борлейс.Как сообщает ABC, некоторые водители меняют номера, заправляются на АЗС, а затем уезжают, не платя за бензин. Для этого они и снимают номера с других машин, чтобы их не нашли. Так, полный бак крупного автомобиля с четырехколесным приводом стоит 100-200 долларов.ABC приводит историю одного из слушателей о том, что он заметил, что у него украли номера, когда не заметил это сразу, так как их заменили на другие - краденные номера.По словам Борлейса, некоторые водители замечают, что у них украли номера, только когда получают повестки от полиции за нарушения и преступления, которые они не совершали.

https://ria.ru/20220611/toplivo-1794801156.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

авто, повышение цен на бензин в мире