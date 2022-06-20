https://ria.ru/20220620/aviatsiya-1796690919.html
Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ
Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщили в понедельник в Минобороны РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:33
2022-06-20T11:33
2022-06-20T11:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
северск
бук (зенитный ракетный комплекс)
зрк с-300
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. В том числе уничтожены: живая сила и военная техника в районах Веселое, Приволье и Богородичное Донецкой Народной Республики, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Северска Донецкой Народной Республики, а также локатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеска Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796690671.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, северск, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:33 20.06.2022 (обновлено: 11:58 20.06.2022)
Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ
Российская армейская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск