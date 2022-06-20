https://ria.ru/20220620/aviatsiya-1796690919.html

Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ

Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022

Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщили в понедельник в Минобороны РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:33

2022-06-20T11:33

2022-06-20T11:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

северск

бук (зенитный ракетный комплекс)

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791387702_0:24:3314:1888_1920x0_80_0_0_a383da08e1d1781a5b2a806188985544.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. В том числе уничтожены: живая сила и военная техника в районах Веселое, Приволье и Богородичное Донецкой Народной Республики, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Северска Донецкой Народной Республики, а также локатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеска Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796690671.html

россия

донецкая народная республика

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, северск, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков