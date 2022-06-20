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Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/aviatsiya-1796690919.html
Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ
Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщили в понедельник в Минобороны РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:33
2022-06-20T11:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
северск
бук (зенитный ракетный комплекс)
зрк с-300
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. В том числе уничтожены: живая сила и военная техника в районах Веселое, Приволье и Богородичное Донецкой Народной Республики, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Северска Донецкой Народной Республики, а также локатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеска Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, северск, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:33 20.06.2022 (обновлено: 11:58 20.06.2022)
 
Российская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения ВСУ

Российская армейская авиация за сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. В том числе уничтожены: живая сила и военная техника в районах Веселое, Приволье и Богородичное Донецкой Народной Республики, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Северска Донецкой Народной Республики, а также локатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеска Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:32Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаСеверскБук (зенитный ракетный комплекс)ЗРК С-300Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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