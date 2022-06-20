https://ria.ru/20220620/ataman-1796765126.html

Атаман всевеликого войска Донского сложил полномочия

Атаман всевеликого войска Донского сложил полномочия - РИА Новости, 20.06.2022

Атаман всевеликого войска Донского сложил полномочия

Временно исполняющим обязанности атамана всевеликого войска Донского назначен Сергей Бодряков, он пробудет в этой должности до проведения Войскового круга в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:55

2022-06-20T14:55

2022-06-20T14:55

николай долуда

донской

новочеркасск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796760045_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_a8ed631a8fb04ab87943c26a3bb1784f.jpg

СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Временно исполняющим обязанности атамана всевеликого войска Донского назначен Сергей Бодряков, он пробудет в этой должности до проведения Войскового круга в сентябре, сообщило Всероссийское казачье общество.Предыдущий атаман Виталий Бобыльченко сложил полномочия, написав заявление по собственному желанию."Совет атаманов назначил временно исполняющим обязанности атамана всевеликого войска Донского первого заместителя (товарища) войскового атамана Сергея Бодрякова", - говорится в сообщении. Решение принято в рамках заседания в Новочеркасске.Кандидатуру Бодрякова на должность атамана предложил казачий генерал Николай Долуда. При этом уточняется, что Бодряков будет исполнять обязанности атамана до проведения Войскового круга 3 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220121/traditsii-1768759727.html

донской

новочеркасск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай долуда, донской, новочеркасск