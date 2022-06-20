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Атаман всевеликого войска Донского сложил полномочия
Атаман всевеликого войска Донского сложил полномочия - РИА Новости, 20.06.2022
Атаман всевеликого войска Донского сложил полномочия
Временно исполняющим обязанности атамана всевеликого войска Донского назначен Сергей Бодряков, он пробудет в этой должности до проведения Войскового круга в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:55
2022-06-20T14:55
2022-06-20T14:55
николай долуда
донской
новочеркасск
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Временно исполняющим обязанности атамана всевеликого войска Донского назначен Сергей Бодряков, он пробудет в этой должности до проведения Войскового круга в сентябре, сообщило Всероссийское казачье общество.Предыдущий атаман Виталий Бобыльченко сложил полномочия, написав заявление по собственному желанию."Совет атаманов назначил временно исполняющим обязанности атамана всевеликого войска Донского первого заместителя (товарища) войскового атамана Сергея Бодрякова", - говорится в сообщении. Решение принято в рамках заседания в Новочеркасске.Кандидатуру Бодрякова на должность атамана предложил казачий генерал Николай Долуда. При этом уточняется, что Бодряков будет исполнять обязанности атамана до проведения Войскового круга 3 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20220121/traditsii-1768759727.html
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николай долуда, донской, новочеркасск
Атаман всевеликого войска Донского сложил полномочия
Атаман всевеликого войска Донского сложил полномочия, вместо него выбрали ВРИО