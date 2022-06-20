https://ria.ru/20220620/ataka-1796768007.html
Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом
Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом - РИА Новости, 20.06.2022
Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом
Атака украинских войск по буровым платформам "Черноморнефтегаза" является государственным терроризмом, заявил в понедельник посол Луганской Народной республики... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:05
2022-06-20T15:05
2022-06-20T15:05
в мире
черноморнефтегаз
республика крым
сергей аксенов (политик)
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Атака украинских войск по буровым платформам "Черноморнефтегаза" является государственным терроризмом, заявил в понедельник посол Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник."Украина нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"! Что это, если не государственный терроризм? Это сознательное пробивание дна в расчете на совершенно определенную реакцию", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза". По его словам, на буровых вышках во время украинского удара находились в общей сложности 109 человек, 21 уже эвакуирован. Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет, добавил он.
https://ria.ru/20220620/gazosnabzhenie-1796757466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черноморнефтегаз, республика крым, сергей аксенов (политик), родион мирошник
Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом
Посол ЛНР Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом