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Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом - РИА Новости, 20.06.2022
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Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом
Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом - РИА Новости, 20.06.2022
Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом
Атака украинских войск по буровым платформам "Черноморнефтегаза" является государственным терроризмом, заявил в понедельник посол Луганской Народной республики... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:05
2022-06-20T15:05
в мире
черноморнефтегаз
республика крым
сергей аксенов (политик)
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Атака украинских войск по буровым платформам "Черноморнефтегаза" является государственным терроризмом, заявил в понедельник посол Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник."Украина нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"! Что это, если не государственный терроризм? Это сознательное пробивание дна в расчете на совершенно определенную реакцию", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза". По его словам, на буровых вышках во время украинского удара находились в общей сложности 109 человек, 21 уже эвакуирован. Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет, добавил он.
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в мире, черноморнефтегаз, республика крым, сергей аксенов (политик), родион мирошник
15:05 20.06.2022
 
Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом

Посол ЛНР Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом

© Фото : пресс-служба компании "Черноморнефтегаз"База бурения и В-312
База бурения и В-312 - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : пресс-служба компании "Черноморнефтегаз"
База бурения и В-312. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Атака украинских войск по буровым платформам "Черноморнефтегаза" является государственным терроризмом, заявил в понедельник посол Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник.
"Украина нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"! Что это, если не государственный терроризм? Это сознательное пробивание дна в расчете на совершенно определенную реакцию", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза". По его словам, на буровых вышках во время украинского удара находились в общей сложности 109 человек, 21 уже эвакуирован. Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет, добавил он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 14:33
Аксенов заявил об отсутствии рисков для газоснабжения в Крыму
 
В миреЧерноморнефтегазРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Родион Мирошник
 
 
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