https://ria.ru/20220620/ataka-1796768007.html

Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом

Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом - РИА Новости, 20.06.2022

Мирошник назвал атаку ВСУ на "Черноморнефтегаз" государственным терроризмом

Атака украинских войск по буровым платформам "Черноморнефтегаза" является государственным терроризмом, заявил в понедельник посол Луганской Народной республики... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:05

2022-06-20T15:05

2022-06-20T15:05

в мире

черноморнефтегаз

республика крым

сергей аксенов (политик)

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Атака украинских войск по буровым платформам "Черноморнефтегаза" является государственным терроризмом, заявил в понедельник посол Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник."Украина нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"! Что это, если не государственный терроризм? Это сознательное пробивание дна в расчете на совершенно определенную реакцию", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинской армией было нанесено три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза". По его словам, на буровых вышках во время украинского удара находились в общей сложности 109 человек, 21 уже эвакуирован. Газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет, добавил он.

https://ria.ru/20220620/gazosnabzhenie-1796757466.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

в мире, черноморнефтегаз, республика крым, сергей аксенов (политик), родион мирошник