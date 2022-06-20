https://ria.ru/20220620/assanzh-1796657244.html

Жена Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья

Жена Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья - РИА Новости, 20.06.2022

Жена Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья

Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила, что его здоровье сильно ухудшилось в тюрьме Белмарш, последний раз видела мужа во вторник, он... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:24

2022-06-20T09:24

2022-06-20T09:24

в мире

джулиан ассанж

wikileaks

великобритания

сша

мвд великобритании

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155322/03/1553220340_0:1331:2048:2483_1920x0_80_0_0_de599f256c2f906d7c8a7b47ddbad956.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила, что его здоровье сильно ухудшилось в тюрьме Белмарш, последний раз видела мужа во вторник, он был очень встревожен.Ранее в пятницу в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя проекта Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для свободы слова и заявили о планах апелляции.Я переживаю за Джулиана, я не говорила с ним с того момента, как было объявлено решение (МВД Британии), виделись с ним во вторник, он был очень встревожен... его физическое состояние здоровья очень сильно ухудшилось за время нахождения в тюрьме Белмарш", - заявила Морис в интервью австралийской радиостанции ABC.Она отметила, что Ассанж будет "подавать апелляцию как против правительства США, так и против решения главы МВД Британии".Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://ria.ru/20220617/assanzh-1796123688.html

https://ria.ru/20220617/assanzh-1796138092.html

великобритания

сша

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, джулиан ассанж, wikileaks, великобритания, сша, мвд великобритании, швеция