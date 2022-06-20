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Жена Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья - РИА Новости, 20.06.2022
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Жена Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья
Жена Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья - РИА Новости, 20.06.2022
Жена Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила, что его здоровье сильно ухудшилось в тюрьме Белмарш, последний раз видела мужа во вторник, он... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:24
2022-06-20T09:24
в мире
джулиан ассанж
wikileaks
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мвд великобритании
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила, что его здоровье сильно ухудшилось в тюрьме Белмарш, последний раз видела мужа во вторник, он был очень встревожен.Ранее в пятницу в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя проекта Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для свободы слова и заявили о планах апелляции.Я переживаю за Джулиана, я не говорила с ним с того момента, как было объявлено решение (МВД Британии), виделись с ним во вторник, он был очень встревожен... его физическое состояние здоровья очень сильно ухудшилось за время нахождения в тюрьме Белмарш", - заявила Морис в интервью австралийской радиостанции ABC.Она отметила, что Ассанж будет "подавать апелляцию как против правительства США, так и против решения главы МВД Британии".Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://ria.ru/20220617/assanzh-1796123688.html
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в мире, джулиан ассанж, wikileaks, великобритания, сша, мвд великобритании, швеция
09:24 20.06.2022
 
Жена Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья

Жена основателя WikiLeaks Ассанжа сообщила об ухудшении его здоровья в тюрьме Белмарш

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила, что его здоровье сильно ухудшилось в тюрьме Белмарш, последний раз видела мужа во вторник, он был очень встревожен.
Ранее в пятницу в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя проекта Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для свободы слова и заявили о планах апелляции.
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Я переживаю за Джулиана, я не говорила с ним с того момента, как было объявлено решение (МВД Британии), виделись с ним во вторник, он был очень встревожен... его физическое состояние здоровья очень сильно ухудшилось за время нахождения в тюрьме Белмарш", - заявила Морис в интервью австралийской радиостанции ABC.
Она отметила, что Ассанж будет "подавать апелляцию как против правительства США, так и против решения главы МВД Британии".
Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
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В миреДжулиан АссанжWikiLeaksВеликобританияСШАМВД ВеликобританииШвеция
 
 
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