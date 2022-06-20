https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796899750.html
Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита
Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита - РИА Новости, 20.06.2022
Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол ЕС в России Эдерер вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита через Литву, ему будут... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:07
2022-06-20T23:07
2022-06-20T23:49
калининград
санкции в отношении россии
антон алиханов
россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол ЕС в России Эдерер вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия.Он добавил, что Эдерер раньше часто бывал в Калининграде, знает калининградскую специфику."Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен", - добавил Алиханов.
https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796770426.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калининград, санкции в отношении россии, антон алиханов, россия
23:07 20.06.2022 (обновлено: 23:49 20.06.2022)
Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита
Губернатор Алиханов сообщил о вызове посла ЕС в МИД России из-за ограничения транзита