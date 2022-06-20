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Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита - РИА Новости, 20.06.2022
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Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита
Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита - РИА Новости, 20.06.2022
Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол ЕС в России Эдерер вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита через Литву, ему будут... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:07
2022-06-20T23:49
калининград
санкции в отношении россии
антон алиханов
россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол ЕС в России Эдерер вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия.Он добавил, что Эдерер раньше часто бывал в Калининграде, знает калининградскую специфику."Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен", - добавил Алиханов.
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калининград, санкции в отношении россии, антон алиханов, россия
23:07 20.06.2022 (обновлено: 23:49 20.06.2022)
 
Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита

Губернатор Алиханов сообщил о вызове посла ЕС в МИД России из-за ограничения транзита

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол ЕС в России Эдерер вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия.
"Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия", - сказал Алиханов в эфире программы "Антонимы" на телеканале RT Россия.
Он добавил, что Эдерер раньше часто бывал в Калининграде, знает калининградскую специфику.
"Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен", - добавил Алиханов.
Погрузка контейнеров в морском порту Калининград имени Н.С. Хазова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 15:15
Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград
 
КалининградСанкции в отношении РоссииАнтон АлихановРоссия
 
 
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