https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796899750.html

Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита

Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита - РИА Новости, 20.06.2022

Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД из-за ограничения транзита

Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол ЕС в России Эдерер вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита через Литву, ему будут... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:07

2022-06-20T23:07

2022-06-20T23:49

калининград

санкции в отношении россии

антон алиханов

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол ЕС в России Эдерер вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия.Он добавил, что Эдерер раньше часто бывал в Калининграде, знает калининградскую специфику."Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен", - добавил Алиханов.

https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796770426.html

калининград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

калининград, санкции в отношении россии, антон алиханов, россия