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Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ посетили YAPPY Truck - РИА Новости, 20.06.2022
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Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ посетили YAPPY Truck
Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ посетили YAPPY Truck - РИА Новости, 20.06.2022
Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ посетили YAPPY Truck
Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ-2022 посетили мобильную академию контента YAPPY Truck, открывшуюся в дни работы форума на территории общественного... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:21
2022-06-20T17:21
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ-2022 посетили мобильную академию контента YAPPY Truck, открывшуюся в дни работы форума на территории общественного пространства "Севкабель Порт", сообщает соцсеть.Амбассадоры YAPPY проводили в академии мастер-классы по созданию креативного контента в формате коротких видеороликов."YAPPY Truсk – социальный флагманский проект, который поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Уверен, что уникальный опыт работы с профессиональными блогерами в передвижной студии поможет каждому не только прокачать свои аккаунты и привлечь новую аудиторию, но и вдохновит как можно больше людей на создание креативного контента на важные темы", — отметил генеральный директор YAPPY Данила Овчаров.YAPPY Truсk представляет собой 12-метровую фуру, расписанную в стилистике граффити известными стрит-арт художниками. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными звездами. Планируется, что за лето Yappy Truck посетит такие города как Тверь, Казань и Нижний Новгород.YAPPY – российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов - была запущена в ноябре 2021 года. Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал.
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новости компаний - экономика, тверь, казань, нижний новгород, пмэф
17:21 20.06.2022
 

Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ посетили YAPPY Truck

© Фото : пресс-служба YappyМобильная академия контента YAPPY Truck на территории общественного пространства "Севкабель Порт"
Мобильная академия контента YAPPY Truck на территории общественного пространства Севкабель Порт - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : пресс-служба Yappy
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ-2022 посетили мобильную академию контента YAPPY Truck, открывшуюся в дни работы форума на территории общественного пространства "Севкабель Порт", сообщает соцсеть.
Амбассадоры YAPPY проводили в академии мастер-классы по созданию креативного контента в формате коротких видеороликов.
Итоги ПМЭФ-2022: сделки, цифры и контракты - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 18:04Прямой эфир
Итоги ПМЭФ-2022: сделки, цифры и контракты
"YAPPY Truсk – социальный флагманский проект, который поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Уверен, что уникальный опыт работы с профессиональными блогерами в передвижной студии поможет каждому не только прокачать свои аккаунты и привлечь новую аудиторию, но и вдохновит как можно больше людей на создание креативного контента на важные темы", — отметил генеральный директор YAPPY Данила Овчаров.
YAPPY Truсk представляет собой 12-метровую фуру, расписанную в стилистике граффити известными стрит-арт художниками. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными звездами. Планируется, что за лето Yappy Truck посетит такие города как Тверь, Казань и Нижний Новгород.
YAPPY – российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов - была запущена в ноябре 2021 года. Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал.
 
Новости компаний - ЭкономикаТверьКазаньНижний НовгородПМЭФ
 
 
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