https://ria.ru/20220620/akademiya-1796817675.html
Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ посетили YAPPY Truck
Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ посетили YAPPY Truck - РИА Новости, 20.06.2022
Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ посетили YAPPY Truck
Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ-2022 посетили мобильную академию контента YAPPY Truck, открывшуюся в дни работы форума на территории общественного... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:21
2022-06-20T17:21
2022-06-20T17:21
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ-2022 посетили мобильную академию контента YAPPY Truck, открывшуюся в дни работы форума на территории общественного пространства "Севкабель Порт", сообщает соцсеть.Амбассадоры YAPPY проводили в академии мастер-классы по созданию креативного контента в формате коротких видеороликов."YAPPY Truсk – социальный флагманский проект, который поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Уверен, что уникальный опыт работы с профессиональными блогерами в передвижной студии поможет каждому не только прокачать свои аккаунты и привлечь новую аудиторию, но и вдохновит как можно больше людей на создание креативного контента на важные темы", — отметил генеральный директор YAPPY Данила Овчаров.YAPPY Truсk представляет собой 12-метровую фуру, расписанную в стилистике граффити известными стрит-арт художниками. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными звездами. Планируется, что за лето Yappy Truck посетит такие города как Тверь, Казань и Нижний Новгород.YAPPY – российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов - была запущена в ноябре 2021 года. Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, тверь, казань, нижний новгород, пмэф
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ-2022 посетили мобильную академию контента YAPPY Truck, открывшуюся в дни работы форума на территории общественного пространства "Севкабель Порт", сообщает соцсеть.
Амбассадоры YAPPY проводили в академии мастер-классы по созданию креативного контента в формате коротких видеороликов.
"YAPPY Truсk – социальный флагманский проект, который поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Уверен, что уникальный опыт работы с профессиональными блогерами в передвижной студии поможет каждому не только прокачать свои аккаунты и привлечь новую аудиторию, но и вдохновит как можно больше людей на создание креативного контента на важные темы", — отметил генеральный директор YAPPY Данила Овчаров.
YAPPY Truсk представляет собой 12-метровую фуру, расписанную в стилистике граффити известными стрит-арт художниками. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными звездами. Планируется, что за лето Yappy Truck посетит такие города как Тверь
, Казань
и Нижний Новгород
.
YAPPY – российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов - была запущена в ноябре 2021 года. Особенность видеоплатформы – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал.