https://ria.ru/20220620/aeroflot-1796894677.html

"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей

"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей - РИА Новости, 21.06.2022

"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей

"Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минтранса... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-20T22:08

2022-06-20T22:08

2022-06-21T00:50

экономика

аэрофлот

ту-214

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минтранса Виталий Савельев.Он также призвал не беспокоиться за безопасность полетов, поскольку это безусловный приоритет в авиации."Да, есть проблемы: у нас 1 272 самолета, из которых 1 148 — это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России", — добавил министр.Он пояснил, что именно это стало причиной создания крупных инжиниринговых центров в авиакомпаниях, в том числе в "Аэрофлоте".

https://ria.ru/20220620/krym-1796888003.html

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экономика, аэрофлот, ту-214