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"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей - РИА Новости, 21.06.2022
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"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей
"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей - РИА Новости, 21.06.2022
"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей
"Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минтранса... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-20T22:08
2022-06-21T00:50
экономика
аэрофлот
ту-214
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минтранса Виталий Савельев.Он также призвал не беспокоиться за безопасность полетов, поскольку это безусловный приоритет в авиации."Да, есть проблемы: у нас 1 272 самолета, из которых 1 148 — это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России", — добавил министр.Он пояснил, что именно это стало причиной создания крупных инжиниринговых центров в авиакомпаниях, в том числе в "Аэрофлоте".
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экономика, аэрофлот, ту-214
22:08 20.06.2022 (обновлено: 00:50 21.06.2022)
 
"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей

Савельев: "Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка

© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова / Перейти в фотобанкСамолёт наблюдения РФ Ту-214
Самолёт наблюдения РФ Ту-214
© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова
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Самолёт наблюдения РФ Ту-214 . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минтранса Виталий Савельев.
"Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, "Аэрофлот", как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку переходить", — отметил Савельев.
Он также призвал не беспокоиться за безопасность полетов, поскольку это безусловный приоритет в авиации.
"Да, есть проблемы: у нас 1 272 самолета, из которых 1 148 — это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России", — добавил министр.
Он пояснил, что именно это стало причиной создания крупных инжиниринговых центров в авиакомпаниях, в том числе в "Аэрофлоте".
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ЭкономикаАэрофлотТу-214
 
 
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