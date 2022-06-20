https://ria.ru/20220620/aeroflot-1796894677.html
"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей
"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей - РИА Новости, 21.06.2022
"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей
"Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минтранса... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-20T22:08
2022-06-20T22:08
2022-06-21T00:50
экономика
аэрофлот
ту-214
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минтранса Виталий Савельев.Он также призвал не беспокоиться за безопасность полетов, поскольку это безусловный приоритет в авиации."Да, есть проблемы: у нас 1 272 самолета, из которых 1 148 — это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России", — добавил министр.Он пояснил, что именно это стало причиной создания крупных инжиниринговых центров в авиакомпаниях, в том числе в "Аэрофлоте".
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экономика, аэрофлот, ту-214
22:08 20.06.2022 (обновлено: 00:50 21.06.2022)
"Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей
Савельев: "Аэрофлот" рассматривает Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка