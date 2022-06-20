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Россия откроет дополнительный КПП для автобусов на границе с Абхазией - РИА Новости, 20.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220620/abkhaziya-1796761503.html
Россия откроет дополнительный КПП для автобусов на границе с Абхазией
Россия откроет дополнительный КПП для автобусов на границе с Абхазией - РИА Новости, 20.06.2022
Россия откроет дополнительный КПП для автобусов на границе с Абхазией
Российская сторона откроет дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов на границе с Абхазией, сообщил в понедельник журналистам председатель... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:13
2022-06-20T17:13
туризм
абхазия
россия
граница
туристы
туризм
новости - туризм
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СУХУМ, 20 июн — РИА Новости. Российская сторона откроет дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов на границе с Абхазией, сообщил в понедельник журналистам председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента республики Алхас Барциц."Сегодня было принято решение, что в течение двух недель добавится дополнительное место КПП экскурсионной линии и штат инспекторов. Это серьезно облегчит пропускную способность нашей границы", — сказал он.По информации абхазской стороны, в настоящее время на проверку документов у туристов в одном автобусе уходит от двух до двух с половиной часов.Барциц добавил, что российская рабочая группа должна прибыть в Абхазию 20 июля. "До их приезда абхазская сторона раза три-четыре побывает на границе для проведения мониторинга ситуации", — подчеркнул он.В начале мая президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями правительственных и силовых ведомств, по итогам которого им было поручено рассмотреть вопрос упрощения перехода границы с Россией в период курортного сезона.В 2021 году он побил рекорд посещаемости за последние 30 лет — в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.
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абхазия, россия, граница, туристы, туризм, новости - туризм
17:13 20.06.2022
 
Россия откроет дополнительный КПП для автобусов на границе с Абхазией

Россия откроет еще один пункт пропуска для экскурсионных автобусов на границе с Абхазией

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Читать ria.ru в
СУХУМ, 20 июн — РИА Новости. Российская сторона откроет дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов на границе с Абхазией, сообщил в понедельник журналистам председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента республики Алхас Барциц.
"Сегодня было принято решение, что в течение двух недель добавится дополнительное место КПП экскурсионной линии и штат инспекторов. Это серьезно облегчит пропускную способность нашей границы", — сказал он.
По информации абхазской стороны, в настоящее время на проверку документов у туристов в одном автобусе уходит от двух до двух с половиной часов.
Барциц добавил, что российская рабочая группа должна прибыть в Абхазию 20 июля. "До их приезда абхазская сторона раза три-четыре побывает на границе для проведения мониторинга ситуации", — подчеркнул он.
В начале мая президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями правительственных и силовых ведомств, по итогам которого им было поручено рассмотреть вопрос упрощения перехода границы с Россией в период курортного сезона.
В 2021 году он побил рекорд посещаемости за последние 30 лет — в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.
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