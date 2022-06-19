https://ria.ru/20220619/yaponiya-1796519967.html

Кисида вновь отверг идею о приобретении Японией атомных подлодок

Кисида вновь отверг идею о приобретении Японией атомных подлодок - РИА Новости, 19.06.2022

Кисида вновь отверг идею о приобретении Японией атомных подлодок

Премьер-министр Японии Фумио Кисида скептично отнесся к идее оппозиции всесторонне изучить вопрос обладания атомными подводными лодками. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T08:53

2022-06-19T08:53

2022-06-19T08:56

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида скептично отнесся к идее оппозиции всесторонне изучить вопрос обладания атомными подводными лодками."Я не уверен в том, что рваться к обладанию атомными подлодками является хорошей идеей", - отметил глава японского правительства в эфире телеканала Fuji TV.По мнению премьера Японии, использование атомных подлодок может не только противоречить трем неядерным принципам, но и являться сложноосуществимым в связи с высокими затратами на их обслуживание.Мнение премьера поддержал и лидер входящей в правящую коалицию партии Комэйто Нацуо Ямагути, который назвал идею оппозиции "нереалистичной".Ряд политиков, в том числе лидер Народно-демократической партии Юитиро Тамаки и глава партии "Ассоциация возрождения Японии" Итиро Мацуи, выступили за необходимость детально проработать вопрос возможности "обладания совершенными подлодками для повышения обороноспособности страны".Это - не первый раз, когда Фумио Кисида выступает с опасениями относительно целесообразности обладания атомными подлодками. В ходе предвыборной гонки на пост правящей Либерально-демократической партии в 2021 году он также призывал к осторожности в данном вопросе.

https://ria.ru/20220302/yaponiya-1775966935.html

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в мире, япония, фумио кисида