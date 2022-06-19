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Кисида вновь отверг идею о приобретении Японией атомных подлодок
Кисида вновь отверг идею о приобретении Японией атомных подлодок - РИА Новости, 19.06.2022
Кисида вновь отверг идею о приобретении Японией атомных подлодок
Премьер-министр Японии Фумио Кисида скептично отнесся к идее оппозиции всесторонне изучить вопрос обладания атомными подводными лодками. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T08:53
2022-06-19T08:53
2022-06-19T08:56
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида скептично отнесся к идее оппозиции всесторонне изучить вопрос обладания атомными подводными лодками."Я не уверен в том, что рваться к обладанию атомными подлодками является хорошей идеей", - отметил глава японского правительства в эфире телеканала Fuji TV.По мнению премьера Японии, использование атомных подлодок может не только противоречить трем неядерным принципам, но и являться сложноосуществимым в связи с высокими затратами на их обслуживание.Мнение премьера поддержал и лидер входящей в правящую коалицию партии Комэйто Нацуо Ямагути, который назвал идею оппозиции "нереалистичной".Ряд политиков, в том числе лидер Народно-демократической партии Юитиро Тамаки и глава партии "Ассоциация возрождения Японии" Итиро Мацуи, выступили за необходимость детально проработать вопрос возможности "обладания совершенными подлодками для повышения обороноспособности страны".Это - не первый раз, когда Фумио Кисида выступает с опасениями относительно целесообразности обладания атомными подлодками. В ходе предвыборной гонки на пост правящей Либерально-демократической партии в 2021 году он также призывал к осторожности в данном вопросе.
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в мире, япония, фумио кисида
08:53 19.06.2022 (обновлено: 08:56 19.06.2022)
Кисида вновь отверг идею о приобретении Японией атомных подлодок
Премьер Японии Кисида не считает необходимым для страны обладать атомными подлодками
ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида скептично отнесся к идее оппозиции всесторонне изучить вопрос обладания атомными подводными лодками.
"Я не уверен в том, что рваться к обладанию атомными подлодками является хорошей идеей", - отметил глава японского правительства в эфире телеканала Fuji TV.
По мнению премьера Японии
, использование атомных подлодок может не только противоречить трем неядерным принципам, но и являться сложноосуществимым в связи с высокими затратами на их обслуживание.
Мнение премьера поддержал и лидер входящей в правящую коалицию партии Комэйто Нацуо Ямагути, который назвал идею оппозиции "нереалистичной".
Ряд политиков, в том числе лидер Народно-демократической партии Юитиро Тамаки и глава партии "Ассоциация возрождения Японии" Итиро Мацуи, выступили за необходимость детально проработать вопрос возможности "обладания совершенными подлодками для повышения обороноспособности страны".
Это - не первый раз, когда Фумио Кисида
выступает с опасениями относительно целесообразности обладания атомными подлодками. В ходе предвыборной гонки на пост правящей Либерально-демократической партии в 2021 году он также призывал к осторожности в данном вопросе.