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Зеленскому представят предложения по стране-представителю Украины в России - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/vizy-1796578300.html
Зеленскому представят предложения по стране-представителю Украины в России
Зеленскому представят предложения по стране-представителю Украины в России - РИА Новости, 19.06.2022
Зеленскому представят предложения по стране-представителю Украины в России
Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что предложения для избрания страны, которая будет представлять интересы Украины в России в решении вопросов с... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:16
2022-06-19T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что предложения для избрания страны, которая будет представлять интересы Украины в России в решении вопросов с визами представят Владимиру Зеленскому, после чего будет сообщено о способе получения визы для въезда в страну и ее стоимости.Правительство Украины в пятницу одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля."Есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ... Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации. После того, как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости", - сказал Немчинов.Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/vizy-1796118032.html
https://ria.ru/20220617/vizy-1796110639.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский
17:16 19.06.2022 (обновлено: 17:49 19.06.2022)
 
Зеленскому представят предложения по стране-представителю Украины в России

Зеленский выберет страну-представителя для решения визовых вопросов с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что предложения для избрания страны, которая будет представлять интересы Украины в России в решении вопросов с визами представят Владимиру Зеленскому, после чего будет сообщено о способе получения визы для въезда в страну и ее стоимости.
Правительство Украины в пятницу одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля.
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:33Специальная военная операция на Украине
От визового режима с Россией пострадают и сами украинцы, считают в Госдуме
"Есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ... Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации. После того, как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости", - сказал Немчинов.
Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:16
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВладимир Зеленский
 
 
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