17:16 19.06.2022 (обновлено: 17:49 19.06.2022)
Зеленскому представят предложения по стране-представителю Украины в России
Зеленский выберет страну-представителя для решения визовых вопросов с Россией
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что предложения для избрания страны, которая будет представлять интересы Украины в России в решении вопросов с визами представят Владимиру Зеленскому, после чего будет сообщено о способе получения визы для въезда в страну и ее стоимости.
"Есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ... Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации. После того, как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости", - сказал Немчинов.
Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.