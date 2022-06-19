https://ria.ru/20220619/vizy-1796578300.html

Зеленскому представят предложения по стране-представителю Украины в России

Зеленскому представят предложения по стране-представителю Украины в России - РИА Новости, 19.06.2022

Зеленскому представят предложения по стране-представителю Украины в России

Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что предложения для избрания страны, которая будет представлять интересы Украины в России в решении вопросов с... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:16

2022-06-19T17:16

2022-06-19T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что предложения для избрания страны, которая будет представлять интересы Украины в России в решении вопросов с визами представят Владимиру Зеленскому, после чего будет сообщено о способе получения визы для въезда в страну и ее стоимости.Правительство Украины в пятницу одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля."Есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ... Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации. После того, как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости", - сказал Немчинов.Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/vizy-1796118032.html

https://ria.ru/20220617/vizy-1796110639.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский