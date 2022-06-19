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Бригаду врачей в центре помощи в Херсоне поздравили песней Розенбаума
Бригаду врачей в центре помощи в Херсоне поздравили песней Розенбаума - РИА Новости, 19.06.2022
Бригаду врачей в центре помощи в Херсоне поздравили песней Розенбаума
Медицинских работников в Центре гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне поздравили с профессиональным праздником, исполнив для них песню Александра... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:03
2022-06-19T13:03
2022-06-19T13:05
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ХЕРСОН, 19 июн - РИА Новости. Медицинских работников в Центре гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне поздравили с профессиональным праздником, исполнив для них песню Александра Розенбаума "Светофоры, дайте визу". Исполнил композицию доброволец из Ингушетии Хасан Юсупов, передает корреспондент РИА Новости.В Центре гуманитарной помощи в Херсоне работает бригада врачей скорой помощи, а также на постоянной основе находится дежурный доктор и терапевт. Он дает обратившимся медицинские консультации и выдает лекарства. С момента открытия центра за помощью к медикам обратились более 2,5 тысячи человек."Самый необычный профессиональный праздник в моей жизни и самое удивительное поздравление, которое я когда-либо получал! Спасибо большое! Это эмоции и воспоминания на всю жизнь", - прокомментировал поздравление врач центра гуманитарной помощи Павел Марин.Депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич в свою очередь отметил, что медицинский работник – это не столько профессия, сколько миссия. Для настоящих врачей, медсестер, санитаров человек и его здоровье всегда будет приоритетом. "Настоящий доктор никогда не поставит что-либо выше этого и никогда не сделает своему пациенту хуже. У нас в центре именно такие врачи. Их невозможно увидеть сидящими в спокойном положении, они всегда в движении", - сказал он.После короткого поздравления врачи отправились на дежурные посты. Оказывать помощь, консультации, выдавать лекарства и помогать каждому, кто обратился за помощью.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, здоровье - общество, херсон, госдума рф, единая россия
13:03 19.06.2022 (обновлено: 13:05 19.06.2022)
Бригаду врачей в центре помощи в Херсоне поздравили песней Розенбаума
Медицинских работников в Центре гуманитарной помощи в Херсоне поздравили песней Розенбаума
ХЕРСОН, 19 июн - РИА Новости. Медицинских работников в Центре гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне поздравили с профессиональным праздником, исполнив для них песню Александра Розенбаума "Светофоры, дайте визу". Исполнил композицию доброволец из Ингушетии Хасан Юсупов, передает корреспондент РИА Новости.
В Центре гуманитарной помощи в Херсоне
работает бригада врачей скорой помощи, а также на постоянной основе находится дежурный доктор и терапевт. Он дает обратившимся медицинские консультации и выдает лекарства. С момента открытия центра за помощью к медикам обратились более 2,5 тысячи человек.
"Самый необычный профессиональный праздник в моей жизни и самое удивительное поздравление, которое я когда-либо получал! Спасибо большое! Это эмоции и воспоминания на всю жизнь", - прокомментировал поздравление врач центра гуманитарной помощи Павел Марин.
Депутат Госдумы
, замруководителя фракции "Единая Россия
", руководитель гуманитарной миссии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич в свою очередь отметил, что медицинский работник – это не столько профессия, сколько миссия. Для настоящих врачей, медсестер, санитаров человек и его здоровье всегда будет приоритетом. "Настоящий доктор никогда не поставит что-либо выше этого и никогда не сделает своему пациенту хуже. У нас в центре именно такие врачи. Их невозможно увидеть сидящими в спокойном положении, они всегда в движении", - сказал он.
После короткого поздравления врачи отправились на дежурные посты. Оказывать помощь, консультации, выдавать лекарства и помогать каждому, кто обратился за помощью.