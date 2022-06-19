https://ria.ru/20220619/ukraina-1796547925.html

Бригаду врачей в центре помощи в Херсоне поздравили песней Розенбаума

Бригаду врачей в центре помощи в Херсоне поздравили песней Розенбаума - РИА Новости, 19.06.2022

Бригаду врачей в центре помощи в Херсоне поздравили песней Розенбаума

Медицинских работников в Центре гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне поздравили с профессиональным праздником, исполнив для них песню Александра... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:03

2022-06-19T13:03

2022-06-19T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

херсон

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779997695_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_08b3349057225a5812ef115e718ad7b3.jpg

ХЕРСОН, 19 июн - РИА Новости. Медицинских работников в Центре гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне поздравили с профессиональным праздником, исполнив для них песню Александра Розенбаума "Светофоры, дайте визу". Исполнил композицию доброволец из Ингушетии Хасан Юсупов, передает корреспондент РИА Новости.В Центре гуманитарной помощи в Херсоне работает бригада врачей скорой помощи, а также на постоянной основе находится дежурный доктор и терапевт. Он дает обратившимся медицинские консультации и выдает лекарства. С момента открытия центра за помощью к медикам обратились более 2,5 тысячи человек."Самый необычный профессиональный праздник в моей жизни и самое удивительное поздравление, которое я когда-либо получал! Спасибо большое! Это эмоции и воспоминания на всю жизнь", - прокомментировал поздравление врач центра гуманитарной помощи Павел Марин.Депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич в свою очередь отметил, что медицинский работник – это не столько профессия, сколько миссия. Для настоящих врачей, медсестер, санитаров человек и его здоровье всегда будет приоритетом. "Настоящий доктор никогда не поставит что-либо выше этого и никогда не сделает своему пациенту хуже. У нас в центре именно такие врачи. Их невозможно увидеть сидящими в спокойном положении, они всегда в движении", - сказал он.После короткого поздравления врачи отправились на дежурные посты. Оказывать помощь, консультации, выдавать лекарства и помогать каждому, кто обратился за помощью.

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, херсон, госдума рф, единая россия