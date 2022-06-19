https://ria.ru/20220619/ufa-1796584887.html

В Уфе очевидцы заметили ребенка, игравшего на карнизе

В Уфе очевидцы заметили ребенка, игравшего на карнизе - РИА Новости, 19.06.2022

В Уфе очевидцы заметили ребенка, игравшего на карнизе

Маленький ребенок гулял по карнизу окна на пятом этаже жилого дома в Уфе, пока его бабушка была в ванной, никто не пострадал, сообщили в управлении гражданской... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T18:14

2022-06-19T18:14

2022-06-19T18:14

происшествия

жилье

уфа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741350798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3f6a118c014e785dc52747a08116d1a.jpg

УФА, 19 июн – РИА Новости. Маленький ребенок гулял по карнизу окна на пятом этаже жилого дома в Уфе, пока его бабушка была в ванной, никто не пострадал, сообщили в управлении гражданской защиты города.На видео, распространённом в соцсетях, мальчик в футболке и трусах стоит на карнизе окна, играет, то открывая, то прикрывая его. В один момент ребенок смотрит вниз."В Уфе по карнизу окна гулял ребенок. Однако никто не сообщил об этом спасателям. Сегодня о потенциальном происшествии с ребенком спасатели узнали из соцсетей и СМИ. Там опубликовали видеозапись, где маленький мальчик прогуливается по карнизу окна на пятом этаже жилого дома на улице Ферина", - сообщает управление.Спасатели и сотрудники полиции выехали по указанному в соцсетях адресу, чтобы проверить информацию."На карнизе и под окнами они никого не обнаружили. Поднявшись в квартиру, выяснили, что мальчик 2016 года рождения находился дома под присмотром бабушки. В попавший на видео момент пенсионерка была в ванной", - говорится в сообщении.В августе прошлого года в Уфе произошел аналогичный инцидент. В Telegram-каналах появилось видео очевидца, как маленький ребенок без штанов выходит на карниз балкона, оглядывается, садится, снова встает и пытается пройтись по нему. Тогда малыша спасли прибывшие спасатели. А его бабушка находилась внутри квартиры и не знала, что внук на карнизе.

https://ria.ru/20220619/krym-1796580027.html

https://ria.ru/20220619/dtp-1796565026.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, уфа