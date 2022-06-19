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В Уфе очевидцы заметили ребенка, игравшего на карнизе - РИА Новости, 19.06.2022
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В Уфе очевидцы заметили ребенка, игравшего на карнизе
В Уфе очевидцы заметили ребенка, игравшего на карнизе - РИА Новости, 19.06.2022
В Уфе очевидцы заметили ребенка, игравшего на карнизе
Маленький ребенок гулял по карнизу окна на пятом этаже жилого дома в Уфе, пока его бабушка была в ванной, никто не пострадал, сообщили в управлении гражданской... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T18:14
2022-06-19T18:14
происшествия
жилье
уфа
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УФА, 19 июн – РИА Новости. Маленький ребенок гулял по карнизу окна на пятом этаже жилого дома в Уфе, пока его бабушка была в ванной, никто не пострадал, сообщили в управлении гражданской защиты города.На видео, распространённом в соцсетях, мальчик в футболке и трусах стоит на карнизе окна, играет, то открывая, то прикрывая его. В один момент ребенок смотрит вниз."В Уфе по карнизу окна гулял ребенок. Однако никто не сообщил об этом спасателям. Сегодня о потенциальном происшествии с ребенком спасатели узнали из соцсетей и СМИ. Там опубликовали видеозапись, где маленький мальчик прогуливается по карнизу окна на пятом этаже жилого дома на улице Ферина", - сообщает управление.Спасатели и сотрудники полиции выехали по указанному в соцсетях адресу, чтобы проверить информацию."На карнизе и под окнами они никого не обнаружили. Поднявшись в квартиру, выяснили, что мальчик 2016 года рождения находился дома под присмотром бабушки. В попавший на видео момент пенсионерка была в ванной", - говорится в сообщении.В августе прошлого года в Уфе произошел аналогичный инцидент. В Telegram-каналах появилось видео очевидца, как маленький ребенок без штанов выходит на карниз балкона, оглядывается, садится, снова встает и пытается пройтись по нему. Тогда малыша спасли прибывшие спасатели. А его бабушка находилась внутри квартиры и не знала, что внук на карнизе.
https://ria.ru/20220619/krym-1796580027.html
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происшествия, жилье, уфа
18:14 19.06.2022
 
В Уфе очевидцы заметили ребенка, игравшего на карнизе

В Уфе очевидцы заметили ребенка, игравшего на карнизе окна на пятом этаже

© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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УФА, 19 июн – РИА Новости. Маленький ребенок гулял по карнизу окна на пятом этаже жилого дома в Уфе, пока его бабушка была в ванной, никто не пострадал, сообщили в управлении гражданской защиты города.
На видео, распространённом в соцсетях, мальчик в футболке и трусах стоит на карнизе окна, играет, то открывая, то прикрывая его. В один момент ребенок смотрит вниз.
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Уфе по карнизу окна гулял ребенок. Однако никто не сообщил об этом спасателям. Сегодня о потенциальном происшествии с ребенком спасатели узнали из соцсетей и СМИ. Там опубликовали видеозапись, где маленький мальчик прогуливается по карнизу окна на пятом этаже жилого дома на улице Ферина", - сообщает управление.
Спасатели и сотрудники полиции выехали по указанному в соцсетях адресу, чтобы проверить информацию.
"На карнизе и под окнами они никого не обнаружили. Поднявшись в квартиру, выяснили, что мальчик 2016 года рождения находился дома под присмотром бабушки. В попавший на видео момент пенсионерка была в ванной", - говорится в сообщении.
В августе прошлого года в Уфе произошел аналогичный инцидент. В Telegram-каналах появилось видео очевидца, как маленький ребенок без штанов выходит на карниз балкона, оглядывается, садится, снова встает и пытается пройтись по нему. Тогда малыша спасли прибывшие спасатели. А его бабушка находилась внутри квартиры и не знала, что внук на карнизе.
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