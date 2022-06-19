https://ria.ru/20220619/turtsiya-1796590893.html

Президенты Турции и Израиля договорились о диалоге по борьбе с терроризмом

Президенты Турции и Израиля договорились о диалоге по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.06.2022

Президенты Турции и Израиля договорились о диалоге по борьбе с терроризмом

Президенты Турции и Израиля Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог договорились поддерживать диалог между двумя странами, включая борьбу с терроризмом, сообщила... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T19:04

2022-06-19T19:04

2022-06-19T19:04

в мире

ицхак герцог

реджеп тайип эрдоган

израиль

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789289863_0:9:3367:1903_1920x0_80_0_0_8e458ffcfedd29b6755acd39a25db49a.jpg

АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Президенты Турции и Израиля Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог договорились поддерживать диалог между двумя странами, включая борьбу с терроризмом, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе переговоров были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. В ходе переговоров президент Эрдоган и президент Израиля Герцог договорились поддерживать диалог между двумя странами, включая борьбу с терроризмом и безопасность, а также продолжать сотрудничество во имя мира и стабильности", - сообщила канцелярия.Сообщается, что президент Израиля поблагодарил Эрдогана за усилия Турции по борьбе с терроризмом.

https://ria.ru/20220618/sammit-1796443022.html

израиль

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ицхак герцог, реджеп тайип эрдоган, израиль, турция