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Президенты Турции и Израиля договорились о диалоге по борьбе с терроризмом
Президенты Турции и Израиля договорились о диалоге по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.06.2022
Президенты Турции и Израиля договорились о диалоге по борьбе с терроризмом
Президенты Турции и Израиля Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог договорились поддерживать диалог между двумя странами, включая борьбу с терроризмом, сообщила... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T19:04
2022-06-19T19:04
2022-06-19T19:04
в мире
ицхак герцог
реджеп тайип эрдоган
израиль
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Президенты Турции и Израиля Тайип Эрдоган и Ицхак Герцог договорились поддерживать диалог между двумя странами, включая борьбу с терроризмом, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе переговоров были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. В ходе переговоров президент Эрдоган и президент Израиля Герцог договорились поддерживать диалог между двумя странами, включая борьбу с терроризмом и безопасность, а также продолжать сотрудничество во имя мира и стабильности", - сообщила канцелярия.Сообщается, что президент Израиля поблагодарил Эрдогана за усилия Турции по борьбе с терроризмом.
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в мире, ицхак герцог, реджеп тайип эрдоган, израиль, турция
Президенты Турции и Израиля договорились о диалоге по борьбе с терроризмом
Президенты Турции и Израиля договорились поддерживать диалог по борьбе с терроризмом