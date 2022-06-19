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Секретарь СЖР прокомментировал запрет программ из России в Молдавии - РИА Новости, 19.06.2022
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Секретарь СЖР прокомментировал запрет программ из России в Молдавии
Секретарь СЖР прокомментировал запрет программ из России в Молдавии - РИА Новости, 19.06.2022
Секретарь СЖР прокомментировал запрет программ из России в Молдавии
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, комментируя подписанный закон президента Молдавии о запрете российских новостных программ, заявил РИА Новости,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:42
2022-06-19T22:42
молдавия
россия
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МОСКВА. 19 июн - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, комментируя подписанный закон президента Молдавии о запрете российских новостных программ, заявил РИА Новости, что это воспринимается как акт цензуры и действия властей направлены на то, чтобы окончательно вытеснить русский язык."Это может восприниматься как акт цензуры, это в первую очередь. Действия направлены на то, чтобы окончательно вытеснить не просто российские СМИ, не просто российские информационные программы, а вообще в целом русский язык и любую информацию, исходящую из России от граждан Молдавии, надо особенно подчеркнуть, в число которых особенно входит большое количество как русских, так и русскоязычных по своему происхождению", - сказал Шафир.По его словам, задача перед властями Молдавии – ликвидировать русский язык как информационное средство. Он добавил, что Молдавия сейчас очень надеется получить статус кандидата на вступление в Евросоюз."Журналистам, которые пишут на русском языке в Молдавии, работают на русском языке, русскоязычным СМИ, каналам нужно быть предельно осторожными, понимая, что нет никаких признаков, что ситуация будет улучшаться в ближайшее время", - подчеркнул Шафир.Он отметил, руководство Молдавии все, что делает сейчас тем самым пытается угодить "западным наставникам".
https://ria.ru/20220619/kishinev-1796615978.html
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молдавия, россия
22:42 19.06.2022
 
Секретарь СЖР прокомментировал запрет программ из России в Молдавии

Секретарь СЖР Шафир прокомментировал запрет программ из России в Молдавии

© Фото : Союз журналистов России Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир
Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Фото : Союз журналистов России
Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир. Архивное фото
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МОСКВА. 19 июн - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, комментируя подписанный закон президента Молдавии о запрете российских новостных программ, заявил РИА Новости, что это воспринимается как акт цензуры и действия властей направлены на то, чтобы окончательно вытеснить русский язык.
"Это может восприниматься как акт цензуры, это в первую очередь. Действия направлены на то, чтобы окончательно вытеснить не просто российские СМИ, не просто российские информационные программы, а вообще в целом русский язык и любую информацию, исходящую из России от граждан Молдавии, надо особенно подчеркнуть, в число которых особенно входит большое количество как русских, так и русскоязычных по своему происхождению", - сказал Шафир.
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По его словам, задача перед властями Молдавии – ликвидировать русский язык как информационное средство. Он добавил, что Молдавия сейчас очень надеется получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.
"Журналистам, которые пишут на русском языке в Молдавии, работают на русском языке, русскоязычным СМИ, каналам нужно быть предельно осторожными, понимая, что нет никаких признаков, что ситуация будет улучшаться в ближайшее время", - подчеркнул Шафир.
Он отметил, руководство Молдавии все, что делает сейчас тем самым пытается угодить "западным наставникам".
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