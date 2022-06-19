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Стас Пьеха назвал своих фаворитов шоу "Ты супер! 60+"
Стас Пьеха назвал своих фаворитов шоу "Ты супер! 60+" - РИА Новости, 19.06.2022
Стас Пьеха назвал своих фаворитов шоу "Ты супер! 60+"
Член жюри шоу на НТВ "Ты супер! 60+" в интервью РИА Новости назвал своих фаворитов. Финал состязания состоится сегодня в 20.20. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T08:00
2022-06-19T08:00
2022-06-19T08:00
шоубиз
ирина дубцова
стас пьеха
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Член жюри шоу на НТВ "Ты супер! 60+" в интервью РИА Новости назвал своих фаворитов. Финал состязания состоится сегодня в 20.20. При этом певец подчеркнул, что ему, как и другим членам жюри, сложно определиться с фаворитами. Кроме того, Пьеха пояснил, что в проекте, где участвуют люди, которым за 60 лет, вокальные данные не на первом месте. В финал проекта "Ты супер! 60+" вышли Галина Борислова, Людмила Логинова, Виктор Зорин, Людмила Кононова, Наталия Бутусова, Виктор Стрех, Ирина Пестунова, Нэля Агафонова, Людмила Захарова и Михаил Рыжов. Один из них сегодня станет обладателем кубка программы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина дубцова, стас пьеха, нтв (телеканал)
Стас Пьеха назвал своих фаворитов шоу "Ты супер! 60+"
Член жюри шоу "Ты супер! 60+" Стас Пьеха назвал своих фаворитов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Член жюри шоу на НТВ "Ты супер! 60+" в интервью РИА Новости назвал своих фаворитов. Финал состязания состоится сегодня в 20.20.
"Меня, как и всех членов жюри, поразил Михаил Рыжов – просто потрясающий дедушка. Прекрасно выступила Наталия Бутусова – первый педагог по вокалу Ирины Дубцовой. Редко можно встретить вокалистку с таким полетным, молодым и красивым голосом. На проекте очень много потрясающих людей!" – сказал Пьеха.
При этом певец подчеркнул, что ему, как и другим членам жюри, сложно определиться с фаворитами.
"Сложно выделять фаворитов, эта программа, скорее про эмоции. "Ты-супер! 60+" – уникальный конкурс, где профессионализм участников совсем не важен, главное, как их выступления отзываются в сердце", – сказал артист.
Кроме того, Пьеха пояснил, что в проекте, где участвуют люди, которым за 60 лет, вокальные данные не на первом месте.
"Не вспомню подобного конкурса, где жюри абсолютно непредвзято к участникам. Судить строго человека со сложной судьбой, который старше тебя в два раза, просто невозможно, ты бесконечно уважаешь каждого, кто вышел на сцену. Не важно, что "зацепило" в человеке: вокал, номер, его история – он проходит дальше. Это шоу – праздник для каждого из участников, на наших глазах исполняется их самая заветная мечта", – сказал Пьеха.
В финал проекта "Ты супер! 60+" вышли Галина Борислова, Людмила Логинова, Виктор Зорин, Людмила Кононова, Наталия Бутусова, Виктор Стрех, Ирина Пестунова, Нэля Агафонова, Людмила Захарова и Михаил Рыжов. Один из них сегодня станет обладателем кубка программы.