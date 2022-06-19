https://ria.ru/20220619/super-1796146994.html

Стас Пьеха назвал своих фаворитов шоу "Ты супер! 60+"

Стас Пьеха назвал своих фаворитов шоу "Ты супер! 60+" - РИА Новости, 19.06.2022

Стас Пьеха назвал своих фаворитов шоу "Ты супер! 60+"

Член жюри шоу на НТВ "Ты супер! 60+" в интервью РИА Новости назвал своих фаворитов. Финал состязания состоится сегодня в 20.20. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T08:00

2022-06-19T08:00

2022-06-19T08:00

шоубиз

ирина дубцова

стас пьеха

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Член жюри шоу на НТВ "Ты супер! 60+" в интервью РИА Новости назвал своих фаворитов. Финал состязания состоится сегодня в 20.20. При этом певец подчеркнул, что ему, как и другим членам жюри, сложно определиться с фаворитами. Кроме того, Пьеха пояснил, что в проекте, где участвуют люди, которым за 60 лет, вокальные данные не на первом месте. В финал проекта "Ты супер! 60+" вышли Галина Борислова, Людмила Логинова, Виктор Зорин, Людмила Кононова, Наталия Бутусова, Виктор Стрех, Ирина Пестунова, Нэля Агафонова, Людмила Захарова и Михаил Рыжов. Один из них сегодня станет обладателем кубка программы.

https://ria.ru/20220511/konkurs-1787171724.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ирина дубцова, стас пьеха, нтв (телеканал)