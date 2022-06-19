https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796564924.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами "натовского" калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 19.06.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк и Горловку, выпущены десять снарядов "натовского" калибра 155 мм, десять мин калибром 60 мм и десять снарядов... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:11
2022-06-19T15:11
2022-06-19T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
кировский район
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк и Горловку, выпущены десять снарядов "натовского" калибра 155 мм, десять мин калибром 60 мм и десять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Горловку обстреляли в 14.10 и 14.25, а Кировский район Донецка - в 14.30. Донецк обстреляли снарядами "натовского" калибра, а Горловку - минами калибром 60 мм и снарядами калибром 152 мм.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
россия
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, кировский район
15:11 19.06.2022 (обновлено: 15:21 19.06.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами "натовского" калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами "натовского" калибра