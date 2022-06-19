https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796554058.html

За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов

За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов - РИА Новости, 19.06.2022

За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов

Уже почти 1250 украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:49

2022-06-19T13:49

2022-06-19T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уже почти 1250 украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220619/minoborony-1796551700.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков