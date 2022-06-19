https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796554058.html
За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов
За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов - РИА Новости, 19.06.2022
За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов
Уже почти 1250 украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:49
2022-06-19T13:49
2022-06-19T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уже почти 1250 украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220619/minoborony-1796551700.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов
Вооруженные силы России за время спецоперации уничтожили 1249 украинских беспилотников