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За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796554058.html
За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов
За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов - РИА Новости, 19.06.2022
За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов
Уже почти 1250 украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:49
2022-06-19T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уже почти 1250 украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220619/minoborony-1796551700.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
13:49 19.06.2022
 
За время спецоперации ВС России уничтожили 207 украинских самолетов

Вооруженные силы России за время спецоперации уничтожили 1249 украинских беспилотников

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости
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Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уже почти 1250 украинских беспилотников уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
13:33Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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