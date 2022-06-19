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СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса
СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса - РИА Новости, 19.06.2022
СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса
Следственный комитет России даст правовую оценку украинским обстрелам против мирного населения Донбасса, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:08
2022-06-19T16:08
2022-06-19T16:08
специальная военная операция на украине
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россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку украинским обстрелам против мирного населения Донбасса, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками горловского села Озеряновки."Следователями будут установлены все лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений", - добавляет ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса
СК России даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса