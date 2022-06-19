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СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса

СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса - РИА Новости, 19.06.2022

СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса

Следственный комитет России даст правовую оценку украинским обстрелам против мирного населения Донбасса, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:08

2022-06-19T16:08

2022-06-19T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку украинским обстрелам против мирного населения Донбасса, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками горловского села Озеряновки."Следователями будут установлены все лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений", - добавляет ведомство.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)