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СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса
СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса - РИА Новости, 19.06.2022
СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса
Следственный комитет России даст правовую оценку украинским обстрелам против мирного населения Донбасса, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:08
2022-06-19T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку украинским обстрелам против мирного населения Донбасса, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками горловского села Озеряновки."Следователями будут установлены все лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений", - добавляет ведомство.
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в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
16:08 19.06.2022
 
СК даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса

СК России даст правовую оценку преступлениям ВСУ против мирного населения Донбасса

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку украинским обстрелам против мирного населения Донбасса, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел дадут правовую оценку очередным фактам преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками горловского села Озеряновки.
"Следователями будут установлены все лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений", - добавляет ведомство.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2022
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