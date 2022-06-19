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Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220619/rospotrebnadzor-1796525642.html
Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе
Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2022
Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе
Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:59
2022-06-19T09:59
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые переходят под контроль России в ходе спецоперации на Украине, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы, конечно, предпринимаем все усилия, чтобы уберечь и граждан Российской Федерации, и граждан Донецкой, Луганской республик, и, конечно же, граждан на тех территориях, которые сегодня освобождаются нашими военными", - сказала Попова.Она подчеркнула, что Роспотребнадзор сделает все, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/mediki-1796444521.html
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Екатерина Зайцева
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
09:59 19.06.2022
 
Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе

Попова: Роспотребнадзор не допустит осложнения эпидситуации в России и Донбассе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые переходят под контроль России в ходе спецоперации на Украине, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы, конечно, предпринимаем все усилия, чтобы уберечь и граждан Российской Федерации, и граждан Донецкой, Луганской республик, и, конечно же, граждан на тех территориях, которые сегодня освобождаются нашими военными", - сказала Попова.
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Она подчеркнула, что Роспотребнадзор сделает все, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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