https://ria.ru/20220619/rospotrebnadzor-1796525642.html
Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе
Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2022
Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе
Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:59
2022-06-19T09:59
2022-06-19T09:59
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые переходят под контроль России в ходе спецоперации на Украине, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы, конечно, предпринимаем все усилия, чтобы уберечь и граждан Российской Федерации, и граждан Донецкой, Луганской республик, и, конечно же, граждан на тех территориях, которые сегодня освобождаются нашими военными", - сказала Попова.Она подчеркнула, что Роспотребнадзор сделает все, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/mediki-1796444521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе
Попова: Роспотребнадзор не допустит осложнения эпидситуации в России и Донбассе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые переходят под контроль России в ходе спецоперации на Украине, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы, конечно, предпринимаем все усилия, чтобы уберечь и граждан Российской Федерации, и граждан Донецкой, Луганской республик, и, конечно же, граждан на тех территориях, которые сегодня освобождаются нашими военными", - сказала Попова.
Она подчеркнула, что Роспотребнадзор
сделает все, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.