https://ria.ru/20220619/rospotrebnadzor-1796525642.html

Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе

Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2022

Попова рассказала о контроле над эпидситуацией в Донбассе

Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:59

2022-06-19T09:59

2022-06-19T09:59

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все усилия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и уберечь граждан РФ, ДНР, ЛНР и тех территорий, которые переходят под контроль России в ходе спецоперации на Украине, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы, конечно, предпринимаем все усилия, чтобы уберечь и граждан Российской Федерации, и граждан Донецкой, Луганской республик, и, конечно же, граждан на тех территориях, которые сегодня освобождаются нашими военными", - сказала Попова.Она подчеркнула, что Роспотребнадзор сделает все, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/mediki-1796444521.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова