Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/rosgvardiya-1796580950.html
Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе
Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе - РИА Новости, 19.06.2022
Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе
Шесть человек спасено в Керченском проливе, в первом случае люди плыли на самодельном плоту, во-втором на фанерной лодке, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:44
2022-06-19T17:44
россия
республика крым
керченский пролив
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763077224_260:466:3073:2048_1920x0_80_0_0_01f44b98ac41fb4aac7e5666bdf4688a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Шесть человек спасено в Керченском проливе, в первом случае люди плыли на самодельном плоту, во-втором на фанерной лодке, сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии."Военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере "СКАТ" доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива", - говорится в сообщении.После этого росгвардейцами были спасены еще три человека."Вскоре произошла аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что люди передвигались на лодке из фанеры – для их спасения росгвардейцы использовали специальный скоростной катер "Сарган", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220619/krym-1796580027.html
россия
республика крым
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763077224_420:403:2613:2048_1920x0_80_0_0_304c67cd89bbd8752b72d5102769ee5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, керченский пролив, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
17:44 19.06.2022
 
Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе

В Керченском проливе росгвардейцы спасли людей, чей самодельный плот унесло в море

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПатрульный катер береговой охраны в Керченском проливе
Патрульный катер береговой охраны в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Патрульный катер береговой охраны в Керченском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Шесть человек спасено в Керченском проливе, в первом случае люди плыли на самодельном плоту, во-втором на фанерной лодке, сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии.
"Военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере "СКАТ" доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива", - говорится в сообщении.
После этого росгвардейцами были спасены еще три человека.
"Вскоре произошла аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что люди передвигались на лодке из фанеры – для их спасения росгвардейцы использовали специальный скоростной катер "Сарган", - подчеркнули в ведомстве.
Крым - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 17:37
В Крыму женщина чуть не утонула, запутавшись в рыболовных сетях
 
РоссияРеспублика КрымКерченский проливПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала