https://ria.ru/20220619/rosgvardiya-1796580950.html
Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе
Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе - РИА Новости, 19.06.2022
Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе
Шесть человек спасено в Керченском проливе, в первом случае люди плыли на самодельном плоту, во-втором на фанерной лодке, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:44
2022-06-19T17:44
2022-06-19T17:44
россия
республика крым
керченский пролив
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Шесть человек спасено в Керченском проливе, в первом случае люди плыли на самодельном плоту, во-втором на фанерной лодке, сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии."Военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере "СКАТ" доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива", - говорится в сообщении.После этого росгвардейцами были спасены еще три человека."Вскоре произошла аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что люди передвигались на лодке из фанеры – для их спасения росгвардейцы использовали специальный скоростной катер "Сарган", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220619/krym-1796580027.html
россия
республика крым
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, керченский пролив, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе
В Керченском проливе росгвардейцы спасли людей, чей самодельный плот унесло в море