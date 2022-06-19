https://ria.ru/20220619/rosgvardiya-1796580950.html

Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе

Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе - РИА Новости, 19.06.2022

Военнослужащие Росгвардии спасли шесть человек в Керченском проливе

Шесть человек спасено в Керченском проливе, в первом случае люди плыли на самодельном плоту, во-втором на фанерной лодке, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:44

2022-06-19T17:44

2022-06-19T17:44

россия

республика крым

керченский пролив

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Шесть человек спасено в Керченском проливе, в первом случае люди плыли на самодельном плоту, во-втором на фанерной лодке, сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии."Военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере "СКАТ" доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива", - говорится в сообщении.После этого росгвардейцами были спасены еще три человека."Вскоре произошла аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что люди передвигались на лодке из фанеры – для их спасения росгвардейцы использовали специальный скоростной катер "Сарган", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220619/krym-1796580027.html

россия

республика крым

керченский пролив

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, керченский пролив, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)