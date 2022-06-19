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Массовые протесты из-за инфляции и роста стоимости жизни в Лондоне
Массовые протесты из-за инфляции и роста стоимости жизни в Лондоне - РИА Новости, 19.06.2022
Массовые протесты из-за инфляции и роста стоимости жизни в Лондоне
Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста в Лондоне, где требовали от властей предпринять дополнительные действия в борьбе с инфляцией и ростом стоимости жизни.
2022-06-19T11:58
2022-06-19T11:58
2022-06-19T11:58
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Массовые протесты из-за инфляции и роста стоимости жизни в Лондоне
Массовые протесты из-за инфляции и роста стоимости жизни в Лондоне
2022-06-19T11:58
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РИА Новости
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Массовые протесты из-за инфляции и роста стоимости жизни в Лондоне
Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста в Лондоне, где требовали от властей предпринять дополнительные действия в борьбе с инфляцией и ростом стоимости жизни.
2022-06-19T11:58
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PT0M56S
Массовые протесты из-за инфляции и роста стоимости жизни в Лондоне
Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста в Лондоне, где требовали от властей предпринять дополнительные действия в борьбе с инфляцией и ростом стоимости жизни.