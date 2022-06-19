Массовые протесты из-за инфляции и роста стоимости жизни в Лондоне

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Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста в Лондоне, где требовали от властей предпринять дополнительные действия в борьбе с инфляцией и ростом стоимости жизни.