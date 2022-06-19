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Росморречфлот: сухогруз из Камеруна запросил проведение аварийных работ

Росморречфлот: сухогруз из Камеруна запросил проведение аварийных работ - РИА Новости, 19.06.2022

Росморречфлот: сухогруз из Камеруна запросил проведение аварийных работ

Находящийся в Черном море у берегов Туапсе сухогруз под флагом Камеруна запросил проведение аварийно-спасательных работ, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:05

2022-06-19T10:05

2022-06-19T10:38

происшествия

россия

туапсе

черное море

камерун

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Находящийся в Черном море у берегов Туапсе сухогруз под флагом Камеруна запросил проведение аварийно-спасательных работ, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Работает два судна Морспасслужбы сейчас, и выходит аварийно-спасательное судно на поддержку, чтобы приступить к аварийно-спасательным работам для откачки воды", - отметили в ведомстве, добавив, что ранее капитан сухогруза запросил проведение аварийно-спасательных работ.Накануне, по данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, стало известно о зарубежном судне, получившем крен в районе Туапсе из-за нарушения в работе балластной системы.Как пояснили в Росморречфлоте, сейчас сухогруз стоит на мели на расстоянии 260 метров от берега. "Его специально туда посадили в связи с увеличением крена. Под утро капитан доложил о вступлении воды в корпус. Вокруг выставлено свыше четырехсот метров заграждений", - отметили в ведомстве. По его данным, на борту находятся 28 человек, команда состоит из граждан Грузии и Турции.

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туапсе

черное море

камерун

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происшествия, россия, туапсе, черное море, камерун