https://ria.ru/20220619/produkty-1796561383.html

Bloomberg раскрыл, какие продукты стали дефицитом за рубежом

Bloomberg раскрыл, какие продукты стали дефицитом за рубежом - РИА Новости, 19.06.2022

Bloomberg раскрыл, какие продукты стали дефицитом за рубежом

За рубежом начался дефицит популярных продуктов из-за неблагоприятной обстановки в мире, пишет Bloomberg. В статье говорится, что в Австралии возник недостаток... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:46

2022-06-19T14:46

2022-06-19T14:46

экономика

европа

австралия

япония

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За рубежом начался дефицит популярных продуктов из-за неблагоприятной обстановки в мире, пишет Bloomberg. В статье говорится, что в Австралии возник недостаток салата-латука на прилавках, из-за чего в сети ресторанов общественного питания KFC приняли решение добавлять в бургеры капусту. Кроме того, в Японии из продажи пропали лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США — попкорн. Также появились сообщения об угрозе дефицита некоторых других популярных видов овощей, отмечается в материале. Глобальная нехватка картофеля попала в заголовки газет после того, как McDonald's пришлось приостановить продажу картошки фри в нескольких странах из-за проблем с поставками, а в сингапурских ресторанах KFC его заменили вафельным крошкой, напоминает издание. По мнению журналиста, такая ситуация объясняется погодными условиями, пандемией коронавируса, а также геополитической обстановкой, сложившейся на фоне спецоперации России. После ее начала усилил санкционное давление на Москву. Как отметил Путин на пленарном заседании на ПМЭФ, экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех, при этом санкционное оружие, как хорошо показывает практика последних лет это, "обоюдоострое". По словам российского вице-премьера Алексея Оверчука, экономическая война против Москвы пошла не по плану тех, кто ее развязал. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html

https://ria.ru/20220619/sanktsii-1796510401.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

европа

австралия

япония

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, европа, австралия, япония