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Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области - РИА Новости, 19.06.2022
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Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области
Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области - РИА Новости, 19.06.2022
Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области
Правительство РФ направит Тверской области финансирование на создание фельдшерско-акушерских пунктов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:40
2022-06-19T11:40
россия
правительство рф
общество
тверская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит Тверской области финансирование на создание фельдшерско-акушерских пунктов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина."Правительство продолжает помогать регионам с модернизацией первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Тверскую область будет направлено финансирование на приобретение и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году за счет федеральных средств в регионе появится 16 новых медицинских пунктов в сельской местности, поселках городского типа и малых городах."В конце мая Правительство выделило более 1,1 миллиарда рублей на развитие первичного звена здравоохранения в 23 регионах. Всего до 2025 года на эти цели планируется направить не менее 500 миллиардов рублей. Деньги могут быть потрачены в том числе на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для медицинских организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что объем финансирования рассчитывается по формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.
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россия, правительство рф, общество, тверская область
11:40 19.06.2022
 
Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области

Правительство профинансирует создание фельдшерско-акушерских пунктов в Тверской области

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит Тверской области финансирование на создание фельдшерско-акушерских пунктов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Правительство продолжает помогать регионам с модернизацией первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Тверскую область будет направлено финансирование на приобретение и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов", - говорится в сообщении.
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Путин пообещал нарастить поддержку первичного звена здравоохранения
Отмечается, что в этом году за счет федеральных средств в регионе появится 16 новых медицинских пунктов в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.
"В конце мая Правительство выделило более 1,1 миллиарда рублей на развитие первичного звена здравоохранения в 23 регионах. Всего до 2025 года на эти цели планируется направить не менее 500 миллиардов рублей. Деньги могут быть потрачены в том числе на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для медицинских организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объем финансирования рассчитывается по формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.
 
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