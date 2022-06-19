https://ria.ru/20220619/pravitelstvo-1796538004.html
Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области
Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области - РИА Новости, 19.06.2022
Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области
Правительство РФ направит Тверской области финансирование на создание фельдшерско-акушерских пунктов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:40
2022-06-19T11:40
2022-06-19T11:40
россия
правительство рф
общество
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_60e5b6aee514fae8b43938cf5ff99923.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит Тверской области финансирование на создание фельдшерско-акушерских пунктов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина."Правительство продолжает помогать регионам с модернизацией первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Тверскую область будет направлено финансирование на приобретение и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году за счет федеральных средств в регионе появится 16 новых медицинских пунктов в сельской местности, поселках городского типа и малых городах."В конце мая Правительство выделило более 1,1 миллиарда рублей на развитие первичного звена здравоохранения в 23 регионах. Всего до 2025 года на эти цели планируется направить не менее 500 миллиардов рублей. Деньги могут быть потрачены в том числе на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для медицинских организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что объем финансирования рассчитывается по формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.
https://ria.ru/20220618/zdravookhranenie-1796444627.html
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_7d9caeee8fb98e400fddf7d5f0f6175f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, общество, тверская область
Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области
Правительство профинансирует создание фельдшерско-акушерских пунктов в Тверской области
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Правительство РФ направит Тверской области финансирование на создание фельдшерско-акушерских пунктов, соответствующее распоряжение опубликовано
на сайте кабмина.
"Правительство продолжает помогать регионам с модернизацией первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Тверскую область
будет направлено финансирование на приобретение и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году за счет федеральных средств в регионе появится 16 новых медицинских пунктов в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.
"В конце мая Правительство выделило более 1,1 миллиарда рублей на развитие первичного звена здравоохранения в 23 регионах. Всего до 2025 года на эти цели планируется направить не менее 500 миллиардов рублей. Деньги могут быть потрачены в том числе на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для медицинских организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объем финансирования рассчитывается по формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.