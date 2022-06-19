https://ria.ru/20220619/pravitelstvo-1796538004.html

Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области

Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области - РИА Новости, 19.06.2022

Правительство профинансирует создание ФАПов в Тверской области

Правительство РФ направит Тверской области финансирование на создание фельдшерско-акушерских пунктов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:40

2022-06-19T11:40

2022-06-19T11:40

россия

правительство рф

общество

тверская область

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит Тверской области финансирование на создание фельдшерско-акушерских пунктов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина."Правительство продолжает помогать регионам с модернизацией первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Тверскую область будет направлено финансирование на приобретение и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году за счет федеральных средств в регионе появится 16 новых медицинских пунктов в сельской местности, поселках городского типа и малых городах."В конце мая Правительство выделило более 1,1 миллиарда рублей на развитие первичного звена здравоохранения в 23 регионах. Всего до 2025 года на эти цели планируется направить не менее 500 миллиардов рублей. Деньги могут быть потрачены в том числе на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для медицинских организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что объем финансирования рассчитывается по формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

https://ria.ru/20220618/zdravookhranenie-1796444627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, общество, тверская область