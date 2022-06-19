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Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе
Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 19.06.2022
Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе
Открытое горение ликвидировано в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:00
2022-06-19T23:00
2022-06-19T23:54
происшествия
коммерческая недвижимость
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ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.Ранее в ведомстве сообщили о возгорании в ТЦ "Алые паруса"."Локализация пожара в 22.33. Ликвидация открытого горения в 22.38", - отметили в ведомстве.Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 600 квадратных метров.Как сообщили в прокуратуре Северной Осетии по факту пожара организована проверка, в ее рамках ведомство даст оценку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.
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происшествия, коммерческая недвижимость
23:00 19.06.2022 (обновлено: 23:54 19.06.2022)
Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе
Открытое горение ликвидировали в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
Ранее в ведомстве сообщили о возгорании в ТЦ "Алые паруса".
"Локализация пожара в 22.33. Ликвидация открытого горения в 22.38", - отметили в ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Как сообщили в прокуратуре Северной Осетии по факту пожара организована проверка, в ее рамках ведомство даст оценку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.