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Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 19.06.2022
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Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе
Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 19.06.2022
Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе
Открытое горение ликвидировано в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:00
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происшествия
коммерческая недвижимость
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ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.Ранее в ведомстве сообщили о возгорании в ТЦ "Алые паруса"."Локализация пожара в 22.33. Ликвидация открытого горения в 22.38", - отметили в ведомстве.Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 600 квадратных метров.Как сообщили в прокуратуре Северной Осетии по факту пожара организована проверка, в ее рамках ведомство даст оценку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.
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происшествия, коммерческая недвижимость
23:00 19.06.2022 (обновлено: 23:54 19.06.2022)
 
Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе

Открытое горение ликвидировали в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
Ранее в ведомстве сообщили о возгорании в ТЦ "Алые паруса".
"Локализация пожара в 22.33. Ликвидация открытого горения в 22.38", - отметили в ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Как сообщили в прокуратуре Северной Осетии по факту пожара организована проверка, в ее рамках ведомство даст оценку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.
 
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