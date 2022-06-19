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Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе

Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе - РИА Новости, 19.06.2022

Открытое горение ликвидировали в ТЦ во Владикавказе

Открытое горение ликвидировано в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:00

2022-06-19T23:00

2022-06-19T23:54

происшествия

коммерческая недвижимость

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ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в торговом центре "Алые паруса" во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.Ранее в ведомстве сообщили о возгорании в ТЦ "Алые паруса"."Локализация пожара в 22.33. Ликвидация открытого горения в 22.38", - отметили в ведомстве.Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 600 квадратных метров.Как сообщили в прокуратуре Северной Осетии по факту пожара организована проверка, в ее рамках ведомство даст оценку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость