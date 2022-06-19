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Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе

Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе - РИА Новости, 19.06.2022

Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе

Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе, эвакуированы 65 человек, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T22:17

2022-06-19T22:17

2022-06-19T23:03

происшествия

россия

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе, эвакуированы 65 человек, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии."В 21.26 поступило сообщение о возгорании в ТЦ "Алые паруса". Силы и средства МЧС России работают по пожару второго ранга сложности. Эвакуировано 65 человек", - сообщили в ведомстве.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)