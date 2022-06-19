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Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе
Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе - РИА Новости, 19.06.2022
Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе
Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе, эвакуированы 65 человек, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:17
2022-06-19T22:17
2022-06-19T23:03
происшествия
россия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе, эвакуированы 65 человек, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии."В 21.26 поступило сообщение о возгорании в ТЦ "Алые паруса". Силы и средства МЧС России работают по пожару второго ранга сложности. Эвакуировано 65 человек", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
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происшествия, россия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:17 19.06.2022 (обновлено: 23:03 19.06.2022)
Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе
Торговый центр "Алые паруса" горит во Владикавказе, эвакуировали 65 человек