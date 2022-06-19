https://ria.ru/20220619/postradavshie-1796506106.html

Число пострадавших при субботних обстрелах ДНР выросло до 20

Число пострадавших при субботних обстрелах ДНР выросло до 20 - РИА Новости, 19.06.2022

Число пострадавших при субботних обстрелах ДНР выросло до 20

Число пострадавших при субботних обстрелах Донецкой Народной Республики возросло до 20, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T00:42

2022-06-19T00:42

2022-06-19T00:52

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796487210_0:25:3165:1805_1920x0_80_0_0_12642fed79196f6e5126a6f995a4ba3d.jpg

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Число пострадавших при субботних обстрелах Донецкой Народной Республики возросло до 20, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, "поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц при обстреле городов республики".Ранее в субботу в представительстве сообщали, что в результате субботних обстрелов погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

https://ria.ru/20220618/obstrely-1796492316.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина