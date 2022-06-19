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Число пострадавших при субботних обстрелах ДНР выросло до 20 - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Число пострадавших при субботних обстрелах ДНР выросло до 20
Число пострадавших при субботних обстрелах ДНР выросло до 20 - РИА Новости, 19.06.2022
Число пострадавших при субботних обстрелах ДНР выросло до 20
Число пострадавших при субботних обстрелах Донецкой Народной Республики возросло до 20, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:42
2022-06-19T00:52
в мире
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Число пострадавших при субботних обстрелах Донецкой Народной Республики возросло до 20, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, "поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц при обстреле городов республики".Ранее в субботу в представительстве сообщали, что в результате субботних обстрелов погибли пять человек, еще 15 получили ранения.
https://ria.ru/20220618/obstrely-1796492316.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
00:42 19.06.2022 (обновлено: 00:52 19.06.2022)
 
Число пострадавших при субботних обстрелах ДНР выросло до 20

Число пострадавших при субботних обстрелах ДНР со стороны ВСУ выросло до 20

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Число пострадавших при субботних обстрелах Донецкой Народной Республики возросло до 20, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, "поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц при обстреле городов республики".
"Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 18 июня 2022 года составляет 25 человек (пять погибших и 20 раненых)", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу в представительстве сообщали, что в результате субботних обстрелов погибли пять человек, еще 15 получили ранения.
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